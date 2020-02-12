أحدث إطلالات الفنانة نسرين طافش

تتميز الممثلة والمغنية السورية نسرين طافش بالتنسيقات المذهلة لأزيائها وإطلالاتها المتنوعة، وفي الشهر الأول من عام ٢٠٢٠ ظهرت بالعديد من الأزياء المتنوعة من فساتين الحفلات نستعرضها معك.

تأنقت نسرين طافش بفستان أزرق قصير بأكمام طويلة مزين باللمعة للوك أنثوي، وتجملت بفستان قصير لامع مزين بأكمام طويلة وقصَّة ناعمة للخصر أعطتها مظهرًا جريئًا، وتزينت بفستان أحمر من الساتان ومزين بقصة الكاب والعديد من التطريزات والنقوش لستايل مفعم بالأنوثة.

في إطلالة بسيطة ظهرت بفستان أبيض طويل بأكمام قصيرة زُين بالنقوش الملونة، ولإطلالة كاجوال ظهرت في برنامج "كلام ستات" ببنطال جينز وقميص أبيض نسقتهما مع معطف رمادي وحذاء بوت أسود، ولإطلالة عملية ارتدت بنطالَ جينز وبلوزة كحلية مع حذاء بوت بني

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