تعرفي على قواعد اتيكيت اكل البيض المسلوق

القاهرة - لايف ستايل
اتيكيت اكل البيض المسلوق
غالبا ما يتم تقديم البيض المسلوق فى كأس خاص به يكون متسعا عند الفوهه و يضيق كلما اتجهت الى الاسفل
البيض نصف مسلوق
يتم وضع البيضه بشكل عمودى فى الكأس ثم نثبت الكأس باليد و باستخدام السكين نكسر القشره بحركه افقيه حول البيضه كامله ببطء و خفه مثل مقاتل الساموراى
بطرف السكين سنزيل القشور من البيضه و نضعها على جانب الطبق
الجزء الظاهر من البيضه الان من الممكن ان نضيف عليه الزبد او توابل ( ملح - فلفل ) حسب الرغبه و من الممكن ان ناخذ قطعه من البيض و نستعمل الاصابع فى وضع التوابل علي كل قطعه على حده
اذا كان البيض مسلوق
فسنكسر القشره ثم نضع حرف السكين بين البيضه و القشره و نقوم بتدوير البيضه ببطء حتى يتم نزع القشره.
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