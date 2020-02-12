محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
استيعاب الأطباء لطبيعة عمل أعضاء الجسم، تجعلهم أكثر قدرة على تحديد الأطعمة والمشروبات غير الصحية بشكل أكبر من غيرهم، ولهذا السبب، فإن نسبة كبيرة منهم يتمتعون بصحة جيدة.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي يتجنبها الأطباء، وفقًا لموقع "The daily meal".
لقراءة التفاصيل: اضغط هنــا
كانت هذه تفاصيل خبر لأسباب صحية.. أطعمة ومشروبات يتجنبها الأطباء في نظامهم الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.