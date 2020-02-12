لأسباب صحية.. أطعمة ومشروبات يتجنبها الأطباء في نظامهم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

استيعاب الأطباء لطبيعة عمل أعضاء الجسم، تجعلهم أكثر قدرة على تحديد الأطعمة والمشروبات غير الصحية بشكل أكبر من غيرهم، ولهذا السبب، فإن نسبة كبيرة منهم يتمتعون بصحة جيدة.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي يتجنبها الأطباء، وفقًا لموقع "The daily meal".

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