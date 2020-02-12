منها الطماطم والخبز.. 9 أطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التخزين في درجة حرارة منخفضة ضروري لبعض الأطعمة، لكنه يمكن أن يكون ضارًا على البعض الآخر ويؤثر على صحتنا بالسلب دون أن ندري.

وهناك قائمة ببعض أنواع الأطعمة التي لا يجب حفظها في الثلاجة، حتى لا تُصبح ضارة على الصحة، وفق ما ذكر موقع "foodnetwork".

- البطاطس

من الأطعمة التي لا يجب حفظها في الثلاجة، حيث إن نشا البطاطس يتحول إلى سكر، وعند طهيها أو قليها تتحد هذه السكريات مع الحمض الأميني الأسبراجين الموجود بها، وينتج عنه "مادة الأكريلاميد" الكيماوية الضارة.

- عسل النحل

يتفاعل العسل سلبيا مع درجات الحرارة الباردة، لأن في حالة تعرضه للهواء البارد يحفز من نمو العفن على سطحه، ما قد يؤدي حدوث التهابات في المعدة وفقد أهميته الغذائية.

- الطماطم

تعد من الأطعمة الأكثر عرضة للتلف، نظرا لأن درجة برودة الثلاجة توقف عملية نضجها، وبالتالي تفقد نكهتها وتؤثر على الملمس الخارجي لها.

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- البصل

تعتبر من أكثر الخضروات التي لا تتحمل الرطوبة لأن طبيعة نموها تميل إلى درجات الحرارة المعتدلة في أماكن جيدة التهوية، حتى لا تفسد وتصبح متعفنة ولينة.

- الثوم

حفظ الثوم في الثلاجة من الأمور الخاطئة لأنه يصبح أكثر عرضة لنمو البكتريا والجراثيم به "كلوستريديوم البوتولنيوم" وهي مادة تحمل خلايا سرطانية تدخل الجسم عند تناول الثوم أو طهي الطعام به.

- الخبز

يحتوي الخبز على كمية كبيرة من النشا، فيتفاعل مع درجة الحرارة الباردة، فيصبح الخبز كأنه قديم وغير طازج لا يصلح للطعام، ويتحول النشا إلى سكر، ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

- المكسرات

لا يجب وضع المكسرات في الثلاجة، لأن عند تعرضها للرطوبة تتأثر كثيرا، فيمكن أن تفسد المكسرات قرمشتها وتصبح لينة لا تصلح للتناول.

- التفاح

يعتبر التفاح مثل الطماطم لا يتحمل الرطوبة أيضا، حيث إنها تبطيء من عملية نموه، فتؤدي إلى تغير ملمسه ونكهته.

- الأفوكادو

من الفواكه التي تتلف عند وضعها في درجة حرارة عالية، حيث إن نموه لا يكتمل لأنه فاكهة دهنية تنمو في المناطق الدافئة فقط، لذلك يجب حفظه في درجة حرارة الغرفة.