بعد إطلالتها بالأوسكار.. كيف استطاعت أديل فقدان 45 كيلو من وزنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
الإطلالة المميزة التي ظهرت بها "أديل" في حفل توزيع جوائز الأوسكار، جعلها محبيها يتساءلون عن النظام الغذائي الذي اتبعته المغنية الأمريكية، لتفقد 45 كيلو جرامًا من وزنها.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، النظام الغذائي الذي اتبعته أديل لفقدان وزنها، وفقًا لموقع "Prevention" نقلًا عن موقع "People".
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