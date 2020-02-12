مدير شركة يتناول طعام الكلاب شهرا كاملا لسبب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لمدة 30 يومًا، لم يأكل المدير التنفيذي لشركة مختصة في تغذية الكلاب، أي شيء سوى الطعام المخصص للكلاب، للتأكد من جودته.

واستمر ميتش فيلدرهوف، رئيس شركة Muenster Milling في ولاية تكساس الأمريكية، في تناول طعام الكلاب الذي صنعته شركته لمدة 30 يومًا، خلال الفترة من 3 يناير إلى 2 فبراير.

وأراد التنفيذي التأكد من نوعية الطعام عن طريق تناوله بنفسه لمدة شهر، ولم يكن الأمر سهل إلا أنه التزام بالنظام الغذائي لمدة 30 يومًا كاملة، بحسب ما أوضح موقع "odditycentral".

يقول ميتش فيلدرهوف: "طعام الكلاب ليس بالأكل السهل، كانت الأيام الأربعة الأولى صعبة للغاية، ولم أشعر أنني بحالة جيدة".

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وأوضح أنه مع بداية الأسبوع الثالث، اعتاد أن يتغذى على طعام الحيوانات الأليفة إلى درجة أصبحت فيها الوجبات المفضلة له، مؤكدًا أنه لم يتناول أي شيء آخر سوى أكل الكلاب.

وأوصى ميتش، بألا يقوم أحد بتجربة الطعام، موضحًا أنه أجرى هذه التجربة حتى يؤكد لعملائه تفاني شركته في العمل، قائلًا: "لن نطعم كلبك شيئًا لم نتناوله أولاً'.

في نهاية الـ 30 يومًا من طعام الكلاب، قال ميتش فيلدرهوف إنه فقد 13 كجم من وزنه خلال هذه المدة.

وكان أول الوجبات التي تناولها مالك الشركة، بعد الانتهاء من تحدي تناول طعام الكلاب، الذي استمر لمدة 30 يومًا، هي قطعة من لحم الخنزير المشوي والفلفل الحار.