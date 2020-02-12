إنجي علي تثير الجدل حول خطوبة ناهد السباعي

أثارت الإعلامية إنجي علي، جدلًا واسعًا حول الفنانة ناهد السباعي، خلال تواجدهما بأسوان، حيث انعقاد الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

ونشرت "إنجي" عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بكلًا من نجلاء بدر، داليا مصطفى، وناهد السباعي، وأرفقتها بتعليق: "مبروك خطوبة ناهد السباعي، من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة".‎ ‎

Advertisements

الأمر الذي تفاعل معه الكثير مهنئين الفنانة، في حين تساءل البعض عن حقيقة الأمر، مُعلقًا: "هي ناهد اتخطبت؟".

ولم يمر وقت كثير على الصورة، حتى عدلت الإعلامية التعليق، مكتفية بقولها: "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة"، الأمر الذي أثار الجدل.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وانطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.