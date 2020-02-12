"لو حد عنده برد أو كحة يغيب".. إجراءات المدارس للوقاية من كورونا

مع بداية الدراسة، اتخذت كل مدرسة مجموعة من الإجراءات الوقائية منعًا لانتشار الأمراض، خاصة فيروس كورونا، بين الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ومن ضمن هذه الإجراءات، ضرورة حرص الطلبة على ارتداء الكمامات منعًا لانتشار الفيروسات.

نسمة: ارتداء الكمامة طول الوقت من ضمن إجراءات الوقاية

"مدرسة ابني بتطلب منه يلبس الكمامة طول الوقت"، بهذه الجملة بدأت نسمة طارق، ولية أمر طالب بالصف الأول الابتدائي، في إحدى مدارس منطقة الزمالك حديثها لـ "هُن"، مضيفة أن طفلها يشعر بالاختناق عند ارتداء الكمامة فترة طويلة.

لبنى محمد: فتح منافذ الهواء عند شعور الطالب بالتعب

وكانت من ضمن الإجراءات المتبعة في إحدى مدارس منطقة العاشر من رمضان، كما ذكرت لبنى محمد، ولية أمر طالبة بالصف السادس الابتدائي، فتح منافذ الهواء طيلة الوقت، وإذا شعر الطالب بالتعب تبدأ المدرسة في التواصل مع أولياء الأمور.

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على الجانب الآخر افتقدت بعض المدارس القيام بالإجراءات الوقائية لحماية الطلبة من انتقال الفيروسات منها عدم الاهتمام بنظافة دورات المياه بالمدارس.

رؤى مدحت: النظافة في المدرسة معدومة

"مفيش صابون في الحمامات كل الإجراء اللي اتعمل قالوا لابني لو عندك برد متجيش"، كان هذا هو الإجراء الذى اتخذته إحدى مدارس منطقة الدقي، بحسب كلام رؤى مدحت، ولية أمر طالب بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة انعدام النظافة في المدرسة.

وترى ولية الأمر، أن المشكلة في الفصول الكثافة العددية، وعدم إرشاد الطلاب بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية.