"القومي للمرأة" يستكمل بطولة "لأني رجل" في كرة القدم الخماسية

انطلقت اليوم، ثاني أيام فعاليات دور المجموعات لدوري "لانى رجل" لكرة القدم الخماسية الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 32 فريقا مقسمين إلى 8 مجموعات في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، أسوان".
ففى مجموعة محافظة أسيوط، تأهل فريق الشبان المسلمين من محافظة أسيوط، لدور الثمانية، حيث يصعد أصحاب المراكز الأولى في 8 مجموعات للمشاركة في الأدوار النهائية التي ستقام في محافظة القاهرة.
ويهدف الدوري إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها، وتتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمرأة فى العمل، التعليم، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، وتربية الأطفال والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام، بجانب التوعية بأضرار ختان الإناث، وعقوبة التحرش.
وفي نهاية اليوم تم التقاط صورة جماعية لممثلي الحملة مع الفرق المشاركة.
وفى نفس الأطار نظم الشباب القائمون على حملة "لأني رجل"، بمحافظة أسيوط، لقاءات بتوعية الجمهور واللاعبين برسائل الحملة، مستهدفين 50 فردا.
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