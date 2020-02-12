إليك أجمل تصاميم أقراط ذهب أصفر فاخرة

تتميز الأقراط بتصاميمها القابلة للتجدد مع بداية كلّ موسم، خاصة وأنها لطالما أتت مصنوعة من أهم وأجمل أنواع الذهب والفضة وغيرها الكثير، كما أنها عادة ما تأتي مرصعة بأحجار كريمة فاخرة أو بحجر الألماس لتناسب الإطلالة الرسمية.

وللموسم المقبل ومن أجل أن تظهري بإطلالة مبهرة في سهرات 2020، كان لا بدّ أن نقوم بجولة على أفخم الأقراط التي قدمتها دور المجوهرات العالمية في مجموعاتها، واستطعنا أن نرصد العديد من الأقراط المصنوعة من الذهب الأصفر الجذاب والمميز.

وقد لاقت بعضها استحسان الجميع بتصاميمها وترصيعها.

أقراط ذهب أصفر متدلية

لطالما حافظ تصميم الأقراط المتدلية على مكانة كبيرة له في مجموعات دور المجوهرات العالمية التي تسعى إلى تقديم كلّ ما هو مميز وجديد.

وقد لفتتنا الأقراط من بالنسياغا Balenciaga التي جاءت مصنوعة من الذهب الأصفر من دون ترصيع إضافي ما جعلها مناسبة للإطلالة اليومية، برز فيها تصميم حمل الحرف الأول من اسم الدار في أسفلها.

أما بوشرون Boucheron فقد قدمت أقراط تناسب الإطلالة الرسمية والكلاسيكية، وذلك بما أنها جاءت مرصعة بالعديد من أحجار الماس الفاخرة القادرة على منح الإطلالة رونقاً لافتاً.

أقراط ذهب أصفر ناعمة

بطبيعة الحال لا يمكن التخلي عن الأقراط الناعمة بشكل نهائي على اعتبار أنها من القطع الأساسية في الإطلالات اليومية كونها بسيطة وناعمة تتناسب مع مختلف المناسبات والأوقات.

وقد برزت في مجموعة دار بوتيغا فينيتا Bottega Veneta أقراط ناعمة بتصميم الحلقة، جاءت مصنوعة من الذهب الأصفر بشكل ناعم من دون أي ترصيع إضافي.

أما بياجيه Piaget فقد قدمت أقراط بتصميم فاخر تناسب الإطلالة الكلاسيكية والرسمية فقد جاءت مرصعة بأكثر من حبّة من الماس الأنيق والجذاب.

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أقراط ذهب أصفر مرصعة باللؤلؤ

يعتبر حجر اللؤلؤ من الأحجار الأجمل التي يختارها العديد من مصممي المجوهرات حول العالم في المجموعات المختلفة في الموسم، كونه يوحي بالفخامة والرقي القديمة.

وقد استطاعت الأقراط من قوتشي Gucci أن تلفت جميع الأنظار إليها كونها جاءت مصنوعة من الذهب الأصفر ومرصعة بالماس، مع حبّة كبيرة من اللؤلؤ الأنيق.

أما دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana فقد قدمت أقراط متدلية بتصميم لافت، جاءت مرصعة بالعديد من أحجار اللؤلؤ المختلفة الأحجام والأشكال.

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