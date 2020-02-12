إطلالات شتوية بألوان فاتحة من الموديل السعودية روزا

القاهرة - لايف ستايل
تتألق الموديل السعودية روز بأزياء جريئة ومميزة دومًا، لاختيارها ألوانًا متنوعة في الموديلات المختلفة، استوحينا لمحبيها مع اقتراب فصل الشتاء عشر إطلالات شتوية بألوان فاتحة، ليستوحوا منها أفكارًا لما يناسبهم.
نسقت روز مؤخرًا بنطالًا أبيض وبلوزة صوفية مع حذاء رياضي لإطلالة أنثوية، وتزينت ببلوڤر زهري مع بنطال من الجينز وسترة رمادية وحذاء زهري رياضي لستايل شبابي، وتأنقت في مظهر شبابي آخر ببلوزة بيضاء وبنطال من الجينز الأزرق مع سترة زهرية بزر ضخم في المنتصف، واختارت كذلك بنطالًا من الجينز مع بليزر بيج بحزام خصر ضخم وحذاء بكعب للوك عملي، وظهرت ببنطال من الجينز وبلوزة صفراء وحذاء أبيض لخيار شبابي آخر.
كما أطلت ببنطال جينز وبلوزة بيضاء مع معطف أصفر وحذاء أبيض ببوت، وارتدت في إطلالة عصرية معطفًا طويلًا أخضر وبنطالًا من الجينز وبلوزة بيضاء مع شال أبيض وحذاء ببوت أخضر، وتجملت في لوك مناسب للسفر ببنطال وبلوزة رماديين بخطوط بيضاء عريضة ومعطف زهري، وتألقت ببنطال جينز وبلوزة بيضاء مع معطف بكاروهات، وتميزت ببنطال بني مكمل بمطاط في الأسفل وبلوزة بيضاء مع جاكيت جينز.
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