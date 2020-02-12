منها الخل ومعجون الأسنان.. 7 طرق بسيطة لتلميع الفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لدينا جميعا قطعًا من المجوهرات والإكسسوارات الشخصية، والمشغولات الفضية التي نحب الاحتفاظ بها، لكن مع الوقت قد تبهت وتفقد لمعانها.

ولاستعادة بريق الفضيات وتنظيفها لعودة مظهرها ورونها، هناك 7 طرق بسيطة نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "Reader's Digest".

1- إذا كانت الفضة مطليّة يمكن أن يساعد الكاتشب في تلميعها من خلال وضع كمية قليلة من الكاتشب على فوطة، وفركها بلطف على قطعة الفضة المشوهة، ثم تركها 15 دقيقة، ثم فركها مرة أخرى وبعد ذلك غسلها بالماء.

وبالنسبة للمنتجات المحكمة مثل الشمعدانات والأواني الفضية الفاخرة يمكنك تنظيفها باستخدام الكاتشب من خلال فرشاة الأسنان للتنظيف بين الشقوق.

2- يمكنك استخدام نشا الذرة لتلميع الفضة، عبر خليط مكون من نشا الذرة والماء، ووضعه على قطعة الفضة ثم تركه يجف، وباستخدام قطعة قماش مبللة قم بفركه.

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3- معقم اليدين لا يحارب الجراثيم فقط، ولكنه يساعد في تلميع الفضة من خلال وضع بعض قطرات المعقم على قطعة قماش ناعمة ثم قومي بفركها.

4- يمكنك لمعان قطع الفضة عن طريق وضعها في عصير الليمون لمدة ساعة واحدة ثم غسلها جيدا .

5- يمكن وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطعة الفضة وتلميعها باستخدام قطعة قماش.

6- ضع كمية من المشروبات الغازية في وعاء ثم انقع الإكسسوارات الفضية فيها لمدة 10 دقائق ثم افركها بقطعة قماش.

7- يمكن تلميع الفضة باستخدام الخل عبر غمس قطع الفضة بالخل ثم فركها باستخدام قطعة قماش.