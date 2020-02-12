أغربها قلة السعرات.. 5 أسباب وراء بطء حرق دهون الجسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يفشل بعض الأشخاص في فقدان الوزن، رغم اتباعهم بأنظمة الحمية الغذائية والالتزام بها لفترة طويلة، الأمر الذي يصيبهم بالإحباط، فيفرطون في تناول الأطعمة، ويكتسبون المزيد من الوزن.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، أسباب بطء حرق الدهون بالجسم، وطرق التغلب، وفقًا لموقع "Health line".

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