من 10 لـ100 جنيه.. خروجات رخيصة للاحتفال بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

قبل ساعات من عيد الحب الذي يحل الجمعة 14 فبراير، يشغل بال كثيرون البحث عن أفضل الأماكن التي يمكن قضاء بعض اللحظات الرومانسية فيها بأقل الأسعار.

تتعد اختيارات الأماكن لكن الفاصل هو "الميزانية المحددة"، لذا نرشح لكم عددًا من أماكن الخروجات التي يمكن اختيارها لقضاء أسعد اللحظات مع شريك الحياة، وبميزانية لا تزيد عن 100 جنيه.

- مركب وسط النيل

يمكنكما أن تشعران بأجواء عيد الحب بشكل مختلف، في جولة ممتعة وسريعة بأحد المراكب السياحية الموجودة على أي مرسى بالنيل.

لن تكلفك الرحلة الواحدة المشتركة أكثر من 10 جنيها سعر التذكرة للفرد الواحد، أو أن تأخذان جولة نيلية منفردة دون أن يكون معكما أحدًا على المركب عبر اتفاق مع أحد أصحاب المراكب بوقت محدد، وقد تقضي 30 دقيقة أو ساعة على مركب وحدكما بـ100 جنيه "حسب اتفاقك مع صاحب المركب".

- سينمات تذكرتها أقل من 60 جنيها

إذا كنتما من عشاق مشاهدة الأفلام الجديدة في السينمات، فيمكنكما اختيار فيلكما المُفضل في إحدى السينمات التي لا تزيد تذكرتها عن 60 جنيها ومنها:

- سينما زاوية: سعر التذكرة 50 جنيهًا لكل الحفلات، وعنوانها: 15 عماد الدين، وسط البلد.

- سينما التحرير سعر التذكرة 50 جنيها لكل الحفلات، وعنوان: 122 شارع التحرير الدقي.

- سينما مترو، تتراوح أسعار التذاكر من 45 لـ55 جنيها حسب ميعاد الحفلة، وعنوانها: 35 شارع طلعت حرب.

- سينما أوديون، تذكرتها من 30 لـ50 جنيها حسب ميعاد الحفلة، وعنوانها: 4 شارع عبد الحميد سعيد، طلعت حرب.

- سينما جولف سيتي، أسعار التذاكر من 40 لـ60 جنيها حسب ميعاد الحفلة، وعنوانها: مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول.

الحدائق العامة:

أما إذا كنتما تريدان قضاء المزيد من الوقت مع بعضكما البعض والاستماع بالحديث عن الأمور التي تخصكما في الهواء الطلق، فيمكنكما الاتجاه إلى إحدى الحدائق العامة، ومنها

- حديقة الأزهر: نظرًا لأن مساحة ضحمة توفّر لكما مساحة قليلة من الخصوصية وسط الخضرة والاستمتاع بالحفلات الموسيقية أو العروض الفنية التي تستضيفها الحديقة، كما أنها تحتوي على عدد من المقاهي، وتفتح أبوابها يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وتبلغ أسعار التذاكر في جميع الأيام 10 جنيهات، ما عدا يوم السبت 15 جنيها.

حديقة الأزهر تقع في منطقة الدراسة على طريق صلاح سالم، بعد مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة السيدة عيشة.

- الحديقة الدولية: واحدة من أبرز المعالم السياحية التي تتمتع بها القاهرة، وهي من أفضل الحدائق الكبرى المشهورة، وتقع في مدينة نصر وتضم ثلاث أجنحة رئيسية، هم الجناح الأوربي، والجناح العربي، والجناح المصري، والدخول بـ 5جنيهات وتضم ملاهي ومساحات خضراء وحفلات للصغار.

- الحديقة اليابانية: من أكثر الحدائق التي تتمتع بمناظر خلابة تجعلها قبلة عشاق التصوير والاحتفاظ بصور تذكارية للحظات السعيدة، كما أنها تحتوي على أشهر التماثيل الخاصة بالحضارة اليابانية وبرجولات متعددة الأدوار على النظام الياباني كما أن للأطفال ألعاب ترفيهية وأشجار ونباتات نادرة يرجع عمرها إلى 80 عامًا وسعر التذكرة الواحدة 10 جنيهات.

- حدائق أخرى، هناك العديد من الحدائق العامة التي يمكن الذهاب إليه، مثل حديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان أو غيرها.

- وسط البلد

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لشوارع وسط البلد أو القاهرة الخديوية طابع خاص، إذ إنها تتميز بالشكل المعماري الذي يخطف الأنظار خصوصًا بعد التجديدات التي جعلتها تشبه شوارع أوروبا، ولا يفوتكما أن تتناول آيس كريم من "العبد" أو "قويدر" في شارع طلعت حرب، كما يمكنكما أخذ جولة داخل مول طلعت حرب، ثم الاستراحة على أحد مقاهي وسط البلد الشهيرة، والتي لا تتعد حساب مشاريبها الميزانية المحددة الخاصة بك.

- الحسين وشارع المعز

منطقة الحسين من أهم الأماكن التي يحرص الكثيرون على قضاء أفضل الأوقات بها، حيث تتميز بالعديد من المزارات الأثرية والأماكن التاريخية

يمكنكما الاستمتاع بالترجل في شارع المعز الشهير المتميز بالطابع المعماري الفريدي ويمكنكما التقاط أفضل الصور هناك، وسط المازارات التاريخية والمباني الفريدة.

أيضا "بيت السحيمي" له رونق آخر يضعه في مقدمة البيوت التراثية والأثرية في القاهرة، فالمكان ثقافي تاريخي معماري، وجدران البيت تتميز بتصميم معماري شرقي يقع تحديداً في الدرب الأصفر وهو قريب من شارع المعز، وهو يعمل يوميًا من الساعة الـ9 صباحًا إلى الثالثة مساءً، وسعر تذكرة الدخول: 5 جنيهات.

وإذا أهرقتكما الترجل كثيرًا في شارع المعز ومنطقة الحسين، يمكنكما الاستراحة على إحدى مقاهي الحسين، وحتى لا يتعدِ حساب المشروبات الميزانية المحدّدة، فاسأل عن أسعار المشروبات قبل أن تطلبها وإن وجدتها كبيرة يمكن أن تختار أخرى مناسبة، ويمكن أن تكون مقاهي "الغورية" خلف مسجد الأزهر دليلًا لك دون اللّف كثيرا.

- المركز الدولي للبولينج

إذا كنت أنت وشريكك من محبي الحركة والنشاط والحماس فأفضل مكان هو "المركز الدولي للبويلنج"، وغير البولينج يضم المركز مجموعة من الألعاب الأخرى التي تجعله خيارك الأروع، إذا كنت تبحث عن أماكن فى القاهرة للخروج.

سعر التذكرة 20 جنيهًا وسعر جيم البولينج 30 جنيهًا، وهو مفتوح طوال الأسبوع من الساعة 11 صباحًا إلى 1 صباحًا.

العنوان: الإستاد، مدينة نصر، القاهرة.

- برج القاهرة

يمكنكم البدء بالرحلة في برج القاهرة من الداخل من خلال المصعد حيث إن الصعود الى اعلى البرج يستغرق حوالي 45 ثانية لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، الأهرامات، مبنى التلفزيون، النيل، وقلعة صلاح الدين.

وسوف تشعر وأنت تنظر في النظارة المكبرة أنك تزور مصر كلها في لحظة واحدة.

يمكنكم الذهاب الى مطعم برج القاهرة في الطابق رقم 14 وعلى ارتفاع 160 متر ويتميز هذا المطعم بشكله الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة، ويمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية معاً.

سعر التذكرة 40 جنيهاً، العنوان: شارع البرج بجزيرة الزمالك بجوار النادي الأهلي.

- Stage ElNile

إذا كان يجمعكما حب التصوير، وقضاء يوم في لوكيشن مختلف كالنجوم، فإليك ستيدج نايل.

يحتوي المكان على أكتر من لوكيشن للتصوير، المكان مجهز للفوتو سيشنز للكابلز.

العنوان: شارع عبد العزيز آل سعود-المنيل- بجوار الاتحاد العربي أمام بنك البركة.

الدخول وقضاء وقت ممتع ومختلف والتصوير سيكلفك 50 جنيهًا فقط.