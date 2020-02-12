أجمل صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - في أول أيام أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2020، برز العديد من صيحات المكياج والشعر، التي لفت بعضها الأنظار بغرابته وجرأته، فيما أعادت بعض الدور العالمية إحياء صيحات مكياج رائجة كانت رائجة في التسعينات والستينات.



وفي هذا المقال، نرصد أجمل صيحات المكياج والشعر التي ظهرت في عروض بداية أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2020.



توم فورد

توم فورد



لقد طغت موضة الستينات على عروض دار توم فورد في أسبوع الموضة النيويوركي، حيث اعتمدت تقنية كونتوريتغ الخدود ومكياج العيون السموكي مع ظل العين الذهبي اللامع عند مدمع العين، الى جانب تسريحة الشعر المسحوبة الى الخلف مع الغرة الجانبية المزينة بمشبك شعر على شكل وردة فضية مرصعة.



Christian Siriano

Christian Siriano



أما في عروض دار كريستايتنو سيريانو Christian Siriano، فقد برز مكياج العيون الناعم الذي يرتكز على الكحل الأسود الخفيف الذي يلفّ كامل العين، الى جانب أحمر الشفاه اللامع باللون الزهري الفاقع، ورسمة قلب أسود صغير على عظمة الخد. في المقابل. اعتمدت الدار تسريحة ذيل الحصان المرتفعة الأنيقة، مع خصلات الشعر المستعارة باللونين الزهري والأزرق.

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Tadashi Shoji

Tadashi Shoji



بمكياج أزرق غرافيكي بارز أطلت عارضات Tadashi Shoji في أسبوع نيويورك للموضة، والذي سيكون من أبرز صيحات المكياج لخريف 2020، الى جانب البلاش الداكن المستخدم على الخدين والوجنة. في المقابل، اعتمدت الدار تسريحة الشعر الفوضوية المنسدلة مع الفرق الوسطي.

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LaQuan Smith

LaQuan Smith



أعادت دار LaQuan Smith إحياء موضة التسعينات، حيث اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المضفرة مع خصلات الشعر المستعارة التي أضافت المزيد من الطول الى شعر العارضات. كذلك، اعتمدت مكياج العيون المدخن الناعم جداً، مع أحمر الشفاه اللامع باللون البرقوقي الداكن.

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Self – Portrait

Self – Portrait



لدى دار Self – Portrait، برز مكياج البشرة الطبيعي والمضيء، الذي استُخدم فيه الحد الأدنى من مستحضرات المكياج، لكنها في المقابل اعتمدت مكياج العيون الغرافيكي باللون الخوخي وأحمر الشفاه الخفيف، الى جانب تسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمسحوبة بإتقان مع الغرة الجانبية.



Rag & Bone

Rag & Bone



في عروض Rag & Bone لخريف 2020، ابتكرت الفنانة الرائدة في مجال المكياج Lynsey Alexander، أشكالاً أفقية ورأسية حول منطقة العين، مستخدمة الأيلاينر الأسود من علامة ماك، الى جانب إخفاء شعر العارضات تحت أغطية الرأس الصوفية.

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