مكياج للمحجبات لإطلالة رقيقة في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - تقع المرأة المحجبة بحيرة بين قرارين، فهي من جهة ترغب بوضع مكياج بارز وجذّاب ليليق بالمناسبات الخاصة وبين المحافظة على نعومتها وحشمتها، لذا ومع اقتراب يوم الحب نقدّم لكِ خطوات وضع المكياج للمرأة المحجبة يحافظ على ملامحها ونعومتها من جهة ويعطيها إطلالة جمالية جذّابة ورقيقة من جهةٍ أخرى. تابعي المزيد: استوحي مكياجك المتقن من الفنانة ليالي دهراب

خطوات مكياج المحجبات مكياج المحجبات ابدإي بوضع الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أو عيوب البشرة. ثم ضعي كريم أساس من نفس لون بشرتك لتحصلي على لوك طبيعي، ثم طبقي بودرة الوجه لضمان ثبات الفوانديشن والتخلص من زيوت البشرة، كذلك حتى لا يتطلخ حجابك بكريم الأساس. ضعي بلاشر بلون وردي طبيعي أو بني فاتح لإعطاء وجهك إشراقة. اختاري ظلال عيون بألوان النيود الطبيعية، وقومي بوضع لون فاتح كالبيج على كامل الجفن العلوي، ثم ضعي ظل بلون أغمق كالبني لتحديد قوس العين الخارجي والزاوية الخارجية للعين، وتحت رموشك السفلية أيضًا. ارسمي بالأيلاينر خطا رفيعا فوق رموشك العلوية يبدأ من أول العين ليصبح أسمك بالتدريج عند الوصول لآخر العين مع مدّه للأعلى قليلا. حدّدي داخل العين بقلم كحل أسود أو ملون كالأبيض أو التركواز لعيون أوسع. أنهي مكياج العيون بوضع الماسكرا لتكثيف وتطويل رموشك. اختاري قلم قريب من لون شفاهك لتحديدهما بالشكل الذي ترغبين به. ثم طبقي أحمر الشفاه باللون الذي يلائم ألوان مكياجك وأزيائك، لكن يفضل اختيار ألوان النيود الهادئة لتحصلي على إطلالة طبيعية خلابة. تابعي المزيد: ماسكرا حواجب شفافه Advertisements نصائح هامة لمكياج المحجبات مكياج المحجبات ضعي كميات قليلة من الفاونديشن وابقي التغطية طبيعية حتى تكون بشرتك أجمل ولا تقومي بتوسيخ حجابك. ابقي رسمة الحواجب طبيعية، لأن الحواجب تصنع فرق كبير تأكدي من رسمهم بالقلم وبشكل طبيعي يشبه شعيرات الحواجب الأصلية وبدون أي ضغط كبير على القلم. اختاري ألوان ظلال العيون الناعمة: درجات المشمشي والبني والأسود وحتى الوردي والبنفسجي الزاهي يعطيك لمسة خلابة ومناسبة لحجابك. ركزي على الرموش الطويلة والكثيفة، استخدمي آلة رفع الرموش وضعي برايمر الماسكرا لتنهي الإطلالة بطبقتين أو ثلاثة من الماسكرا. ضعي لمسة من البلاشر الوردي وتأكدي من عدم الإكثار من البلاشر حتى لا ينتهي بك المطاف بمكياج قوي وغير أنيق. اعتمدي ألوان الشفاه الطبيعية والأنثوية، مثل المشمشي والوردي والأحمر الهادئ، ويمكنك اختيار المات أو اللامع. وهذا حتى لا يكون مكياجك بالنهاية ثقيل لأنه من السهل أن يبدو ثقيل وبالأخص إذا كان لون حجابك أبيض أو فاتح. تابعي المزيد: أحمر شفاه داكن من وحي النجمات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكياج للمحجبات لإطلالة رقيقة في يوم الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.