كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - يعد الرمان من أكثر الفواكه ذات الخصائص القابضة للبشرة، والمهدئة للالتهابات، نظراً لاحتوائه على فيتامينات A و C و E، كما أنه يحتوي على أحماض الفلافونيدات والفينول، التي تعمل على تجديد خلايا الجلد، إضافة إلى حمض بونيسيك الذي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعلها تبدو بمظر أكثر نضارة.



ونظراً لخصائصه القابضة، يعمل الرمان أيضاً كمُهدئ للالتهابات، كما يساعد في علاج أثار الحبوب، ومحاربة آثار التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

ولا يقل قشر الرمان أهمية عن بذوره، حيث تحتوي القشور على حمض الإيلاجيك، الذي يحافظ على ترطيب البشرة، ويمنع جفافها.



ومع كل هذه الخصائص الرائعة للرمان، والأحماض والفيتامينات التي يحتوي عليها، من الضروري أن يكون من أهم عناصر روتين العناية اليومي بالبشرة، لذا تقدم لكِ "الخليج 365 نت" أفضل طرق تحضير ماسك قشر الرمان لتفتيح البشرة:



ماسك فشر الرمان والليمون والبن

جربي ماسك فشر الرمان والليمون والبن



-قشور ثمرتين من الرمان.

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق اللبن "البودرة".

-ملعقة من عصير الليمون.

-ملعقة من الزبادي.



طريقة تحضير الماسك

جففي قشر الرمان في الشمس لمدة 48 ساعة، ثم قومي بطحنه جيداً.

ضعي باقي المكونات مع قشر الرمان لطحنهم معاً في آن واحد وتكوين مزيج متماسك.

ضعي القناع على وجعك ورقبتك لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الماسك بالماء الفاتر.



كرري هذا الماسك مرتين أسبوعياً، وستلاحظين نتائج رائعة لهذا الماسك نظراً لقدرة الليمون على تجديد إنتاج الكولاجين، وتفتيح البشرة لما يحتويه على فيتامين C وحمض الستريك الذي يساعد أيضاً على إزالة الرؤوس والبقع السوداء، إضافة إلى الفيتامينات والأحماض التي تحتوي عليها قشور الرمان.

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ماسك قشر الرمان والزبادي

جربي ماسك قشر الرمان والزبادي



-قشور ثمرتين من الرمان.

-ملعقة صغيرة من الزبادي

-5 قطرات من زيت اللوز

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طريقة تحضير الماسك

جففي قشر الرمان في الشمس لمدة 48 ساعة، ثم قومي بطحنه جيداً.

أضيفي قشر الرمان بعد طحنه إلى الزبادي وقطرات اللوز.

ضعي الماسك على وجهك وانتظري حتى يجف تماماً، ثم قومي بفركه بهدوء.

أزيلي الماسك بالماء الفاتر.



كرري استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً وستلاحظين تفتيح بشرتك درجتين على الأقل خلال فترة قصيرة جداً، نظراً لقيام الرمان واللوز بإزالة الجلد الميت من البشرة، وقدرة الزبادي والفيتامينات التي يحتوي عليها الرمان على تفتيح البشرة بشكل فعال.

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ماسك قشر الرمان والعدس والترمس

ماسك قشر الرمان والعدس والترمس



-ملعقة من العدس الأصفر المطحون.

-ملعقة من الترمس المطحون.

- ملعقة حلبة مطحونة.

ملعقة قشر رمان مطحون.

-نصف ملعقة صغيرة ملح.

-ملعقة عسل أبيض



طريقة تحضير الماسك

امزجي الخليط جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة.

أزيلي الماسك بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، لتحصلي على نتائج هائلة في تفتيح وتنعيم وزيادة نضارة البشرة، نظراً لما يلعبه الترمس المطحون والعدس مع قشور الرمان في تفتيح البشرة، وقدرة العسل على تجديد خلايا البشرة مما يساعد على نعومتها ونضارتها.

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