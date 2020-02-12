طرق إزالة آثار الحبوب من الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - تمرّ النساء بفترة عمريّة حسّاسة جدًا على بشرتهنّ بحيث تظهر البثور على الوجه وتخلّف وراءها العيوب والشوائب والبقع الداكنة ما يجعل البحث عن طرق إزالة آثار الحبوب واجبًا جماليًا ملحّاً وأحد أهم خطوات العناية بالبشرة.

تتنوّع طرق إزالة آثار الحبوب بين تطبيق التّقشير الكيميائي والخضوع لجلسات الّليزر و إجراء العمليّات التّجميليّة الجراحية واستخدام الخلطات الطبيعية المنزلية، وكل هذه الطرق تتعلّق بمدى حاجة البشرة لها ومدى عمق الآثار المترسبة من الحبوب.



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التّقشير الكيميائي لإزالة آثار الحبوب

إزالة آثار الحبوب



هو إجراء تجميلي غير جراحي يعمل على إزالة طبقةٍ من الجلد لتظهر طبقة جلديّة جديدة عبر تجديد خلايا البشرة من خلال وضع مواد كيميائية وأحماض على المنطقة المراد تقشيرها بدرجات متفاوتة، وتترك لفترة معينة بحسب الحاجة ومن ثم تزال ويبدأ الجلد في تقشير نفسه ذاتياً.

يُقسم التّقشير الكيميائي إلى ثلاثة أنواع: التّقشير العميق، والتّقشير المتوسّط، والتّقشير السّطحي. ومن سلبيّاته: أنه يجعل البشرة أكثر حساسيّة، وغير مسموحٍ باستخدامه للمرأة الحامل، بالإضافة إلى أنّه غير مناسبٍ لأصحاب البشرة الدّاكنة.

التقشير السطحي: يقوم هذا النوع بتقشير الطبقة السطحية للجلد دون تغلغل المادة الكيميائية لطبقات الجلد العميقة وهو يصلح لكل أنواع البشرة وألوانها، ويستخدم لعلاج آثار الحبوب والندوب البسيطة وغير العميقة في الجلد. التقشير المتوسط: يعتبر أعمق قليلا من التقشير السطحي، ويستخدم هذا النوع للقضاء على آثار الحبوب الأكثر عمقا، ويتم استخدام حمض التريكلوروسيتيك لغرض التقشير المتوسط. التقشير العميق: يظهر من التسمية أنه يتغلغل لأعمق درجة ممكنة في البشرة، ويستخدم هذا النوع للقضاء على الآثار والعميقة، ولا يصلح لأصحاب البشرة الداكنة، حيث أنه يعمل على تفتيح لون البشرة، و يحتاج الشخص للمكوث بضعة أيام بالمستشفى بعد الإجراء لمتابعة حالته.

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الّليزر لإزالة آثار الحبوب

إزالة آثار الحبوب



يعمل اللّيزر نفس عمل التّقشير الكيميائي فهو يزيل الطّبقة الخارجيّة من الجلد لظهور طبقة جلدٍ جديدة، ويعمل الّليزر بفاعليّة كبيرة للتّخلُّص من آثار الحبوب ويمنح نتائج سريعة من 3 إلى 10 أيّام.

ويتم استخدامها على الجلد لتعزيز الخلايا الليفية، بحيث تُوجّه حزمة مكثفة من ضوء الليزر على المنطقة المُراد علاجها، فيقضي الضوء على الطبقة الخارجية من البشرة.



التزمات ما بعد عملية التقشير بالليزر:

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عدم استخدام المكياج أو الاكتفاء بالمكياج الخالي من الزيوت، إذ هُناك بعض الأعراض التي تظهر على البشرة بعد تقشيرها بالليزر، لذلك يُفضّل استخدام مكياج خالٍ من الزيوت؛ لتخفيف آثار الاحمرار على البشرة. عدم التعرض لأشعة الشمس فالبشرة تصبح أخف إنارةً بعد عملية التقشير بالليزر، لذلك يجب الحرص على حمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية، خاصّةً فترة الظهيرة، لذا إذا كنتِ مضطرةً للخروج عليكِ استخدام واقٍ للشمس بالإضافة إلى ارتداء قُبّعة واسعة؛ لحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة. قومي بترطيب البشرة عبر استخدام المرطبّات بعد انقضاء ستة أسابيع على عملية التقشير؛ للمحافظة على رطوبة البشرة، ويُفضّل فعل ذلك بعد استشارة الطبيب، لمعرفة الوقت المُناسب للبدء بالترطيب.

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العمليّات التّجميليّة لإزالة آثار الحبوب

إزالة آثار الحبوب

في حال عدم الاستفادة من العلاجات أعلاه، يمكن اللّجوء للجراحة التجميليّة للتخلص من آثار الحبوب، بحيث تتمّ هذه العمليّة من خلال إزالة الندب باستخدام مشرط من قبل الطبيب الجرّاح، كما ويتم تقرير هذه الجراحة اعتماداً على شدّة الندب، وشدّة تأثّر البشرة من الحبوب، كما يجب استشارة جرّاح تجميليّ وليس طبيباً جلدياً فقط.

تنطوي العمليات الجراحية على كثير من المخاطر، حيث أنها تُجرى تحت تأثير تخدير كلي في الغالب، ويتم فيها استخدام الأدوات الجراحية لعمل فتحة في المكان المصاب وعلاجه، كما يمكن اللجوء إلى أخذ قطعة من الجلد من مكان آخر بجسم المريض ووضعها في المكان المصاب كطريقة لزراعة الجلد، وتحتاج العمليات الجراحية إلى المبيت عدة أيام بالمستشفى للمتابعة من قِبل الطبيب والاطمئنان أن العملية قد تمت بنجاح.

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الخلطات الطبيعية لإزالة آثار الحبوب

إزالة آثار الحبوب

قناع الأسبرين : خلط كميّة من الماء مع الأسبرين، بحيث تكون كميّة الماء ثلاثة أضعاف كميّة الأسبرين. يمكن إضافة العسل أو اللبن العاديّ، عند تماسك الخليط مع بعضه البعض، يؤخذ جزء بسيط منه ويوضع على منطقة آثار الحبوب. ترك الخليط على الوجه لمدّة نصف ساعة، حتى يجفّ ويبدأ بالتقشّر. يمسح الخليط بقطعة قماش. الخيار: يعتبر الخيار من العناصر الغذائيّة التي تساعد على مكافحة الالتهابات، لذا يُستخدَم لعلاج انتفاخ العيون، كما ويساهم الخيار في التخلص من البثور والحد من تهيّج واحمرار البشرة، ويمكن استخدام الخيار من خلال تقشير نصف حبّة خيار، وتقطيعها إلى قطع صغيرة. وضع الخيار في خلاط، ومن ثم تضاف إليه ملعقتان كبيرتان من هلام الصبّار وملعقة صغيرة من عصير الليمون ويُخلط جيّداً. وضع الخليط على البشرة، وتركه لمدّة 10-15 دقيقة. غسل الوجه بالماء الدافئ. العسل يمكن استخدام العسل للتخلّص من آثار حبّ الشباب، من خلال وضع العسل بلطف على آثار حب الشباب، وعلى الجلد المحيط به، وتركه لمدّة ثلاثين دقيقة، بعدها يُغسل الوجه بالماء الدافئ.

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