في يوم الحب إليكِ أجمل عطور المسك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - هل تحبين رائحة المسك؟ وتبحثين عن عطر يجمع بين اللمسات الشرقية والغربية لتتألقي بها في يوم الحب؟ للمسة مميزة تناسب الفتاة الواثقة من نفسها، والتي تميل إلى الأجواء الشرقية، إليكِ أجمل عطور المسك، اختاريها بحسب ذوقكِ وشخصيتكِ.



Sexy Sparkle Hot Berry

Sexy Sparkle Hot Berry



عطر Sexy Sparkle Hot Berry هو عطر رائع ومشرق للغاية أطلقته فيكتوريا سيكريت. تم إطلاقه في عام 2007، إنه أحد العطور الأكثر شعبية التي تعتبر المسك كصفتها الرئيسية تليها التوت.

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The Body Shop White Musk

The Body Shop White Musk



المسك الأبيض هو عطر مخملي أنيق من The Body Shop يحتوي على رائحة الريحان ولمسة مميزة من المسك. هذا العطر الفريد متوافر في شكلين: زيت عطري من المسك الأبيض، وماء التواليت.



Versace Women

Versace Women



يحتوي هذا العطر على مكونات أساسية من المسك مع أوراق الورد البري والياسمين، والبرغموت وأوراق فرانجيباني. صُنعت هذه الرائحة الفريدة والجميلة، لتمنحكِ إحساسًا بالحيوية.

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Lovely Sarah Jessica Parker

Lovely Sarah Jessica Parker



هذا العطر الجميل تم إطلاقه من سارة جيسيكا باركر، مكرس للنساء اللاتي لديهنّ هاجس بالأناقة والموضة، يحتوي على المسك الرئيسي مع رائحة قلب الأوركيد، والعنبر ، والنرجس الأبيض والتفاح المارتيني.



D&G Feminine

D&G Feminine



يتميز هذا العطر برائحته الفريدة، إذ يحتوي على قاعدة من المسك والفانيليا والكشمير وخشب الصندل مع مزيج من روائح قلب الزهور.

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Jovan White Musk

Jovan White Musk



المسك الأبيض من دار جوفان هو عطر فريد من نوعه ومميز، يمنحكِ إحساسًا بالصفاء والدفء مع رائحة نقية مصممة خصيصًا للنساء ذوات الشغف والأناقة. وهو متوافر أيضًا كزيت المسك مع عصا تعمل باللمس وشكل عطر كولونيا ورذاذ الجسم بالكامل.



Kiehl’s Original Musk

Kiehl’s Original Musk



هذا العطر هو الأكثر مبيعًا من Kiehl’s، يحتوي على المسك بالإضافة إلى المكونات العليا للحمضيات من رحيق البرغموت وزهر البرتقال، يليه روائح قلب العطر من الإيلنغ يلانغ والورد، والزنبق والصفير. يتبع ذلك رائحة شرقية من جوز التونكا وباتشولي ومسك، والتي تمنح العطر رائحة مميزة، وفريدة من نوعها للغاية.

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