إطلالات شتوية من شيماء علي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - تأنقت الفنانة الخليجية شيماء علي بمجموعة من الاطلالات الشتوية المناسبة لمن في عمرها، وتتماشى مع مجتمعها الخليجي، واعتمدت فيها أربعة ألوان، هي الفوشيا والأحمر، والأسود والأبيض، ولتتألقي في الأجواء الشتوية من وحيها، إليكِ هذه الخيارات.

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تزينت شيماء باطلالة محتشمة مناسبة للمحجبات، وكانت عبارة عن فستان أبيض ناعم أكملته بمعطف طويل مزين بقماش الكاروهات باللونين الأبيض والأسود، مع حذاء أسود وربطة بيضاء للشعر، وكسرت لون الاطلالة بحقيبة برتقالية، وظهرت في اطلالة شبابية ببنطال أسود وبلوفر فوشيا وحذاء رياضي أبيض.

اطلالات شتوية من شيماء علي



للوك عملي أطلت ببنطال أسود وجاكيت فوشيا مزين بكتابات سوداء، وأكملت ملحقات الإطلالة بالأسود، وتجملت في مظهر أكثر شبابية ببنطال جينز وبلوزة سوداء برسوم كرتونية مع معطف أبيض بسيط، كما اختارت قميصًا فوشيا وبنطالًا أسود وحذاءً رياضيًّا أبيض لاطلالة بسيطة.

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اطلالات شتوية من شيماء علي



ولمظهر أنثوي اختارت بلوزة طويلة سوداء مع بنطال أسود ووشاح بني زين كتفها، ونسقت أيضًا لجمال الاطلالة حذاء بوت وحقيبة باللون البني، وتألقت أيضًا في اطلالة أنثوية ببنطال أسود وقميص كاروهات باللونين الأسود والأحمر مع حذاء أسود.

وتميزت بتنسيق بلوزة فوشيا ومعطف جلد أسود مع تنورة كاروهات باللونين الفوشيا والأسود مع حذاء بوت أسود أضاف لها الكثير من الأناقة وروح الشباب.

اطلالات شتوية من شيماء علي

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