تنسيقات حمراء من الفاشينيستا نهى نبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - تألقت الفاشينيستا نهى نبيل خلال السنة الماضية، بالعديد من الاطلالات الأنيقة المفعمة بالأنوثة وروح الشباب، لا سيما اطلالات اللون الأحمر .. لذا جمعنا لمحبّات اللون الأحمر اليوم، أبرز الاطلالات التي يمكنهنّ ارتداؤها لهذا العام.

اطلالات باللون الأحمر من الفاشينيستا نهى نبيل



تجملت نهى في خيار أنثوي مفعم بروح شبابية ببنطال أسود من الجلد وبلوزة سوداء ناعمة، مع قميص كاروهات باللونين الأسود والأحمر، وأكملت جمال الاطلالة بحزام خصر من ديور وقبعة للرأس، وأطلت بمعطف جلدي طويل باللون الأحمر مع حذاء أسود، وتجمّلت ببوت وبلوزة سوداء لستايل أنثوي شتوي، فيما ظهرت بفستان قصير أحمر بأكمام قصيرة زُين بأزرار سوداء للوك صيفي بسيط.

اطلالات باللون الأحمر من الفاشينيستا نهى نبيل



وارتدت معطفًا مشابهًا له باللون الأحمر مليئًا بالأزرار السوداء في المنتصف، ونسقته مع حذاء طويل بوت أسود، كما تميزت بمعطف ضخم وطويل باللون الأحمر مع بلوزة وبنطال باللون الأبيض لمظهر عملي أنيق، وعن أزياء المناسبات فاختارت فستانًا واسعًا بأكمام مفتوحة وقصة ناعمة للخصر ليناسب الحفلات البسيطة، وتزينت للحفلات الأكثر ضخامة بفستان أحمر طويل مزين بنقوش وقماش شفاف مميز، وحزام للخصر أضاف لها الكثير من الأنوثة والجمال.

اطلالات باللون الأحمر من الفاشينيستا نهى نبيل

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