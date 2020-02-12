أجمل فساتين باللون الأحمر من النجمات العربيات ليوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - في عيد الحب نحاول أن نضيف بعض اللمسات الخاصة لإطلالاتنا؛ حتى نزيدها جاذبية وتميزاً، ولاسيما لمشوار أو عشاء رومانسي برفقة الشريك، وغالباً ما تتمثل هذه اللمسات باللون الأحمر الذي يرمز للحب وللجاذبية أيضاً، ولهذا فقد اخترنا لك اليوم أجملَ فساتين باللون الأحمر من النجمات العربيات تألقن بها مؤخراً في مناسبات مختلفة لتستوحي بعض الأفكار وتتألقي بدورك بأسلوب أنثوي جذاب.





نسرين طافش مشرقة في فستان أحمر

فستان أحمر من مرمر حليم تألقت به نسرين طافش



شاهدنا نسرين طافش في إطلالة مميزة في إحدى المناسبات بدت فيها ناعمة وجذابة، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الأحمر من مرمر حليم Marmar Halim أيضاً، قصته مميزة مع الشرائط التي زينت الأكتاف والتنورة الكلوش، وقد نسقته بطريقة أنيقة بعيدة عن المبالغة، وهذا ما جعل الإطلالة جميلة ولافتة.

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ناردين فرج في فستان كتف واحد باللون الأحمر

ناردين فرج في فستان أحمر من اليكس بيري



أطلت ناردين فرج في لوك ذي طابع جمع بين الأناقة والعصرية في فستان سهرة باللون الأحمر بقصة الكتف الواحد، كانت قد اختارته من دار أليكس بيري Alex Perry، مصنوع من الترتر البراق بقصة غير متناظرة من الأسفل حيث إن التنورة من جهة كانت قصيرة، ومن جهة كان لها ذيل وصل حد الأرض، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ باللون الفضي ومجوهرات ناعمة.

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سيرين عبد النور في فستان أحمر رامي قاضي

سيرين عبد النور متألقة في فستان أحمر من رامي قاضي



تألقت سيرين عبد النور في عدد من الفساتين المميزة باللون الأحمر مؤخراً، ومنها هذا الفستان الذي اختارته من دار رامي قاضي Rami Kadi مصنوع من المخمل الفاخر بقصة مكشوفة الأكتاف، مع فتحة جانبية طويلة، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ أسود وأقراطاً ألماسيةً ناعمةً.

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مايا دياب في فستان باللون الأحمر من نيكولا جبران

مايا دياب في فستان باللون الأحمر من نيكولا جبران

أطلت مايا دياب بإطلالة مشرقة وجذابة باللون الأحمر، وكانت عبارة عن فستان سهرة من نيكولا جبران Nicolas Jebran مصنوع من قماش براق أحمر بقصة مبتكرة غير متناظرة، حيث له كم طويل من جهة ومن الجهة الثانية من دون كم، كما له فتحة جانبية وتفاصيل مكشوفة عند منطقة الورك، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون الأحمر الميتالك.

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