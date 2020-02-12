مجموعة بادجلي ميشكا للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - خلال مجموعة خريف 2020 Badgley Mischka Fall 2020، يضعنا مصمّما دار بادجلي ميشكا، مارك بادجلي Mark Badgley وجايمس ميشكا James Mischka، التي عرضت خلال أسبوع الموضة للازياء الجاهزة خريف 2020 في نيويورك، في أجواء أنكليزية، ولو أنهما يكرسان من خلالها حقبتين زمنيتين مختلفتين جدا في تصاميمهما. فإذا كان جزء من التصاميم يأخذنا إلى أجواء مسلسل داونتاون أبي Downtown Abbey وأزيائه التابعة للحقبة الإدواردية القديمة، يبقى أن الجزء الثاني يرجع بنا إلى زمن غير بعيد نسبياً، ألا وهو زمن البيتلز والهيبيز الذي تأثر به البريطانيون بشدة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

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Badgley Mischka





كما كان ظاهراً أيضاً على قطع مجموعة بادجلي ميشكا الحالية، تأثير الفنان الأميركي جون سينجر سارجنت John Singer Sargent الذي صبغت الحقبة الإدواردية أعماله الفنية.



في الحقيقة، رغم تناقض مصدرَي الإلهام، جاءت أزياء المجموعة بكثير من الإنسيابية، كاسرةً جمود قطع الموضة الإدواردية على منصة العرض.



بعض القطع أتى على شكل توبات مزمومة عند الخصر في قصة شبيهة بالساعة الرملية، ولكن مع أكمام منفوخة جداً، ما أعطى للموديلات شكلاَ جديداً ستعتاده العين لاحقاً.

Badgley Mischka





تضمنت التشكيلة أيضا طلات للسهرات الأنيقة جداً، مثل فستان أسود طويل من دون أكتاف أو أكمام، وآخر أسود أيضاً ولكن بكتف واحدة، كلها طلات كلاسيكية ولكن بغاية الروعة.



برزت خلال عرض بادجلي ميشكا لخريف 2020 جاكيت عريضة بقصة غير متوازية، أتت بلون كاميل مع شراريب طويلة، مزمومة عند الخصر بحزام يعقد بربطة يدوية. أتت هذه الجاكيت فوق طقم من توب وبنطلون مطبّعين بالورود الصغيرة.

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