عبايات بألوان النيود موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - موضة ألوان النود أصبحت واحدة من الصيحات القوية بعالم الأزياء، لاسيما بموديلات العبايات المختلفة، مع الدرجات الناعمة التي تمنح الصبيّة اطلالة مخملية. ولهذا اخترنا لكِ اليوم مجموعة موديلات عبايات بألوان النود موضة شتاء 2020 لتختاري منها مايناسبكِ.





العبايات البيج بخامات ثقيلة

العبايات البيج بخامات ثقيلة





أعجبنا هذا الموديل للعبايه البيج من chamois line مع خامة الشامواه الناعمة، أنيقة ومميزة لشتاء 2020، تناسب أكثر السيدات بعمر الأربعين، لاطلالة راقية، وكذلك مع الألوان المتداخلة العصرية ستبدين بالطبع أصغر سنًا.

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العبايه باللون الأبيض الكريمي مع الموديل

العبايه باللون الأبيض الكريمي مع الموديل



تحرص الكثير من ماركات العبايات المختلفة على اعتماد الموديل الواسع للعبايه، الذي يناسب كل الصبايا وكذلك الأعمار املختلفة للسيدات، كالعبايه النود باللون الأبيض الكريمي من joon qtr، مناسبة أكثر لأن تعتمديها بنهار مشمس في دول الخليج، وهذا الموديل من الممكن أن تعتمديه مع السنيكرز لاطلالة كاجوال، أو تختاريه مع الكعب العالي للمسة أكثر كلاسيكية.

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العبايه النود المطرزة بالورود

العبايه النود المطرزة بالورود





من التصاميم المبهجة لاطلالتكِ في 2020، هذا الموديل من salmascollections، بدرجات البيبي بلو المبهجة، مع تطريزات الورود بدرجات الفوشي المختلفة، اعتمديها أكثر بالمناسبات، مع الكعب العالي الأنوثي، أو أحذية الميول.

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العبايه النود مع لمسة الميتالك

العبايه النود مع لمسة الميتالك





ليس هناك أفضل من لمسة مميزة من الميتالك مع درجات النود، كهذا الموديل من elegant design ag مع العبايه باللون النحاسي اللامع، اختاريها لأوقات ما بعد الظهر، مع الجيوب الكبيرة والياقة البسيطة، لاطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي.

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