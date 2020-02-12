آخر موضة شنط ربيع 2020 لإطلالة يوم الحب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020،أصدرت دور الأزياء العالمية باقة فخمة من شنط اليد باللون الأحمر نرشح لكِ بعض منها لتكملي اطلالتك المميزة في يوم الحب.
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شنط كبيرة باللون الأحمر موضة 2020
طرحت دور الأزياء العالمية تشكيلة منوعة من شنط اليد كبيرة الحجم، تألقت عارضات مارني Marni بحقائب Shopper يمكنك تنسيقها مع اطلالة كاجوال خلال النهار، كذلك الحقيبة الـ Tote bag الكبيرة من أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta جربي تنسقيها مع كنزة خفيفة وتنورة بليسيه مكسرة لامعة وحذاء مدبب بلون متناغم مع كامل الطلة.
شنط كلاتش باللون الأحمر موضة ربيع 2020
سجلت شنط الكلاتش على إختلاف أحجامها وتصاميمها حضور كبير على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، لفتتنا الحقيبة متوسطة الحجم ذات التصميم العصري من مجموعة ميزون مارغيلا Maison Margiela والحقيبة الصغيرة المزودة بيد Micro bag من مجموعة Philosophy di Lorenzo Serafini، اكملي اطلالتك الأنيقة في سهرة يوم الحب بواحد من هذه التصاميم المميزة.
شنط كتف موضة ربيع 2020
خصصت أسماء بارزة في قطاع الأزياء الجاهزة قسم كبير من مجموعات ربيع وصيف 2020 لشنط الكتف Shoulder bags، يمكنك أن تختاري تصميم متوسط الحجم مزود بسلسال معدني كما في الموديل الذي رصدناه لدى ماركة مايكل كورس Michael Kors أو الحقيبة المزودة بحزام قصير من مارك جاكوبز Marc Jacobs.
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