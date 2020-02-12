تنسيق البناطيل الواسعة من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - كثيرًا ما تلهمنا الفاشينيستات المحجبات باطلالات أنيقة وأزياء محتشمة تناسب كل الصبايا، تعتمد في غالبية الأوقات على بعض القطع التي تختارها مدونة الموضة لتلائم حجابها، لاسيما منها البناطيل الواسعة، لاطلالة أكثر رشاقة ومحتشمة أيضًا، ولهذا إليكِ اطلالات عصرية للفاشينيتسا المحجبات بالبناطيل الواسعة وطريقة تنسيقها.





بنطلون الكارجو لاطلالة كاجوال عملية للمحجبات

بنطلون الكارجو لاطلالة كاجوال عملية للمحجبات





بنطلون الكارجو Cargo من الصيحات الأنيقة التي عادت من فترة الثمانينات، والذي يعتمد على التصميم الواسع، مع الألوان الترابية المستوحاة من أجواء السفاري وأفلام الثمانينات لهذه الفترة.

اخترناه لكِ من الفاشينيستا دينا الخادم، اعتمدته مع معطف طويل صوف وتوب صوف باللون البني، لتعتمد حزام الخصر بنفس الألوان مع حذاء أرضي فيلفت وشنطة كروس، لاطلالة عملية كاجوال، تناسبكِ للجامعة، أو لمشاويركِ السريعة في النهار.

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البناطيل القماشية لاطلالة الكلاسيكية

البناطيل القماشية لاطلالة الكلاسيكية





أما هذا اللوك من الفاشينيستا خولة بوديمشلي فهو أكثر كلاسيكية، يناسبكِ إن كنتِ تبحثين عن ستايل عصري لاطلالة مترفة، لهذا فقد اعتمدته مع معطف طويل باللون الأبيض الكريمي من نفس درجات البنطلون، وتوب أبيض صوف، لاطلالة مستوحاة من أجواء الستينات الغنيّة.

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موضة البناطيل الجينز الواسعة لا غنى عنها

موضة البناطيل الجينز الواسعة لا غنى عنها



كالبناطيل الـ Boy Friend التي تعتمد في الأساس على القصّة الواسعة، من القطع الأساسية بخزانتكِ، تناسب الجاكيت والتوب القصير، لاطلالة عملية ومحتشمة، كهذا اللوك من الفاشينيستا شاذيرا مع التوب الأصفر الفاقع والجاكيت الطويل، اعتمدته لاطلالة عملية تناسب أجواء السفر.

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البنطلون التنورة لاطلالة تزيدكِ طولًا

البنطلون التنورة لاطلالة تزيدكِ طولًا





أما هذا البنطلون من لينا أسعد فهو مناسب للصبايا الرشيقات طويلات القامة، فقصّة البنطلون التنورة مع الخامة المنسدلة، من الممكن أن بترز طول ساقيكِ، اعتمدته مع توب ضيق وهو الأنسب مع موديل البنطلون الواسع، مع حزام الخصر باكسسوار ذهبي بسيط.

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