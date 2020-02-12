خواتم مرصعة بالأحمر 2020: رمز الحب والعاطفة والنار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - للخواتم المرصّعة وزنها وثقلها بين المجوهرات، وهناك الكثير من ألوان الأحجار الكريمة المختلفة للاختيار من بينها، وهي مميزة بمجملها. عند تسوّق الأحجار الكريمة، يعرف بعض الأشخاص نوع الأحجار الكريمة التي يبحثون عنها بالضبط، ولكن في بعض الأحيان قد يرغبون فقط في العثور على الأحجار الكريمة ذات لون معين. اليوم سنعرّفك إلى الخواتم المرصّعة بالأحمر، رمز الحب والعاطفة والنار:

أنواع الأحجار المرصّعة بالأحمر

Garnet Rhodolite

الأحجار الكريمة التي لها صبغة حمراء هي: كارنيليان، وكورال، وروبي، وستار غارنيت، وأنديسين لابرادوريت، وفاير أوبال، وسبينيل، وبيروبي غارنيت ، وتورمالين، ورودوليت غارنيت، وزيركون، وستار روبي وروبيليت تورمالين.

كارنيليان - كارنيليان مبهمة المظهر، سلسة ومدورة، إنها باللون البرتقالي المحمر ويمكن أن يبدو أغمق أو أفتح ، ما يجعله أحيانًا يبدو باللون البني أو الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي.

المرجان - يتحول اللون المرجاني من لون سمك السلمون الوردي إلى اللون البرتقالي إلى اللون الأحمر. هذا الحجر نادر للغاية.

مجموعة Ruby- لونها يختلف من أرجواني فاتح إلى أرجواني غامق إلى أحمر عميق وغني.

Star Garnet - Star Garnet عبارة عن أحجار كريمة ناعمة ومبهمة مع وميض بلون داكن. يتراوح لونه من الأحمر الداكن إلى البني إلى الأسود الداكن.

أنديسين لابرادوريت هو حجر كريم غامق بألوان تختلف بتدرجاتها من اللون البني إلى لون السلمون الوردي إلى اللون البرتقالي إلى اللون الأحمر.

خاتم زفاف بحجر الياقوت

Fire Opal - يتنوّع Fire Opal من اللون الأصفر البرتقالي النابض بالحيوية إلى اللون البرتقالي الفاتح أو الأحمر إلى اللون البرتقالي الغامق، الذي قد يبدو أحيانًا بنّيًا. كما يتراوح بين غير شفاف وأكثر شفافية.

الإسبنيل – كان مصمّمو المجوهرات لوقت طويل يضيّعون بين الإسبنيل والياقوت، لقرون عدة. الإسبنيل الأحمر نادر جدًّا بل أندر من الياقوت. إنّ الصلابة تجعله مثاليًّا للمجوهرات المتينة.

Pyrope Garnet - يتراوح Pyrope Garnet من اللون البرتقالي الداكن، والبني تقريبًا إلى اللون الأحمر الغامق.

التورمالين - يحتوي هذا الحجر الكريم على عدد لا يحصى من خيارات الألوان. يتدرج لونه إلى الأسود، بما في ذلك الباستيل. هذا يجعله متعدّد للغاية.

رودوليت غارنيت- يتراوح رودوليت غارنيت بين العقيق الأحمر والأصفر.

الزركون - يتدرّج الزركون في اللون من البرتقالي إلى البني إلى الأحمر، وأحيانًا يمكن أن يبدو ورديًّا.

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الروبي عنوان الأحجار المرصعة في الخواتم

خاتم بالروبي

عندما نفكر في الأحجار الكريمة الحمراء (التي تُعتبر الأحجار الكريمة الأولى) أول ما يتبادر إلى ذهننا هو الروبي. ويعود السبب في ذلك إلى أنّه منذ قرون، يزيّن الناس أنفسهم بالأحجار الكريمة الحمراء: فقد كان للّون الأحمرارتباطات رمزية قوية مع الحب والعاطفة والنار والدم. لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الألوان الحمراء الحقيقية نادرة في عالم الأحجار الكريمة.