منها تكون "باد بوي".. صفات عند الرجل عشان تلفت نظر "الكراش"

يراها عن بعد، وربما يعجب بها، بذكائها أو قوامها، ولكن ماذا يجب على الرجل فعله كي يلفت نظر الأنثى؟، استطلعت "هن"، آراء الفتيات عن أول ما يلفت نظرها في الطرف الآخر، منها صفات شكلية وجسدية، وتلك القائمة تعد روشتة وبوصلة إذا سار عليها الرجل، أصبح سهلا أن يجذب إليه الأنثى، لعلاقة عاطفية جادة.

باد بوي

"بيعرف يتكلم ويتعامل معايا محسش أنه طفل"، هكذا عرفت منة محمد، صفة "الباد بوي"، بالإضافة إلى أن يكون واعيا لتفاصيل الحياة أكثر منها، كي يستطيع أن يحتويها، ويأخذها إلى عالمه الخاص.

الحذاء والساعة

أول ما يلفت نظر غادة محمد، في الطرف الآخر هو ساعته وحذاءه، فإذا اهتم بتلك الأشياء التي يعتبرها البعض غير أساسية، سيهتم بكل كبيرة وصغيرة في علاقتهما.

العطر

رائحة نفاذة تجذبها إليه في البداية، هي علامة كذلك على اهتمامه بنفسه وبتفاصيل لقائهما خاصة في البداية، بحسب "غادة".

الضحكة ونظافة الأسنان

ضحكة الرجل التي تظهر أسنانا بيضاء ناصعة، تعجب معظم الفتيات، التصبغ الناتج عن القهوة والنيكوتين، ينفر معظم الفتيات، لذا على كل رجل الاهتمام بنظافته الشخصية، وأبسط الأمور فيها.

كريم وعنده غمازات

كيف ومتى يجب عليه تقديم هدية؟، منة أحمد، يلفت نظرها بشدة كرم الرجل، ويجب أن تكون أول خروجات بشكل خاص على حسابه هو، كما يجب تقديم الهدايا كل حين حتى لو بسيطة، كي تشعر بأنها مهمة في حياته اليومية، ويجب أن يكون مميزا في حاجة، "يسمعك وميتفهش من الكلام، يكون جدع، عنده غمازات وطابع الحسن، جسمه حلو وعلاقته جيدة بربنا".

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مش خفيف

أكثر ما يميز الرجل هو "تقله" في تعاملاته فلا يجب عليه أن يكون بحسب اللغة الدارجة "مدلوق" على الأنثى، بل يشعرها بالاهتمام وفي ذات الوقت يعطيها مساحتها الخاصة ولتشعر بأنه ليس بسهل المراس.

أظافره

نظافة الأظافر تعني نظافة شخصية، هي من أكثر الأمور التي اتفقت عليها معظم الفتيات، فيجب أن تكون مقلمة وقصيرة، ونظيفة، وإلا لن تلفت نظر فتاتك.

جسمه كويس

اختلفت مقاييس الفتيات بين الطويل ومتوسط الطول، ولكنهن اتقفن على جسد يكون مناسب لهن، ووصفوه بالـ"كويس"، بلا وزن زائد أو ناقص، وإذا كان يتردد على الصالات الرياضية فهو أمر حميد بالتأكيد.

حنين

تلك الصفة التي تترجم إلى "مبيسبنيش انام زعلان"، ولا يهون عليه أن تعاني فتاته من أمر ما، فيكون هو أول الداعمين لها وحلال المشاكل.

مميز في حاجة

يجب أن يكون للرجل ميزة في نشاط ما، أو رياضة أو هواية، مثل الفروسية، السباحة، القراءة، فالفتيات تعجب دوما برجل له نشاطات أخرى في الحياة غير العمل، وكان هذا رأي دينا عبدالحميد.

علاقة جيدة بربنا

منة أحمد ترى أن علاقة الرجل بربه يجب أن تكون قوية، ومستمرة، فهي ترى أن صلاح تلك العلاقة سيصلح كل الأمور بينهما، والرجل الذي يحافظ على تلك العلاقة مهما كانت المغريات سيحافظ عليها.