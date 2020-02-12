عقب انفصاله عن هنا شيحة.. أحمد فلوكس يثير الجدل بصورة مع فتاة ويقوم بحذفها

موقف آثار تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعي الفنان أحمد فلوكس، عقب مشاركته صورة برفقة فتاة وهو يحتضنها، عبر خاصية "استوري"، على موقع "فيس بوك".

عقب مرور ساعة من نشر الفنان الصورة، فوجئ متابعوه بحذفها من حساباته المختلفة التي قام بمشاركتها بها، بعد تلقيه عشرات التعليقات، من المقربين له بتهنئته على ارتباطه الجديد، وذلك بعد مرور 6 أشهر على انفصاله عن الفنانة هنا شيحة.

علاقة أحمد فلوكس وهنا شيحة

"انفصال وزواج وانفصال مرة أخرى"، مشهد يلخص علاقة الثنائي الفني هنا شيحة وأحمد فلوكس، ارتباط لاحقته الشائعات، والإلهام أيضًا، فعلاقتهما خلال أول انفصال لهما اتسمت بالوّد، ما بات ملهمًا لجمهورهما، لكن العودة لم تدم سوى عام واحد، ليلاحظ متابعوهما اختفاء صورهما الرومانسية من منصات التواصل الاجتماعي.

رفض الثنائي التعليق على ما يحدث، قبل أنَّ تحسم "هنا" الجدل بإعلان انفصالها عن "فلوكس" بقولها: "الحياة اليومية مركبتش"، مفسّرة ذلك بأنّ الأطفال لم ينسجموا، مؤكّدة أنّها "صادقة مع نفسها، لذا قررت الانفصال في وقت مبكر"، لكن "فلوكس" كان تعليقه صادمًا، فقد خرج لينفي كل ذلك بأنّ "الأمر ما هو إلا عبثا في حياته، وأن الخبر غير صحيح على الإطلاق".

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هنا شيحة تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها السابق أحمد فلوكس

تحدثت الفنانة هنا شيحة، عن طليقها الفنان أحمد فلوكس، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "DMC"، في ديسمبر 2019.

وقالت "شيحة": "إحنا أصحاب وهو راجل جدع جدا وأنا بحبه جدا وبحترمه جدا، وإحنا أصحاب لحد دلوقتي، وواقف معايا في مليون ألف مشكلة عندي هو اللي بيحلهالي".

هنا شيحة عن علاقتها بأحمد فلوكس: الكيميا بتاعتنا مركبتش على بعضها

وكشفت "شيحة" سبب طلاقها من "فلوكس": "إحنا كأزواج الكيميا بتاعتنا مركبتش على بعضها، وكنا بنطقش كتير بزيادة".

وأشارت إلى أنها فضلت الانفصال على أن يحتفظا بصداقتهما، "فضلنا إننا نفضل أصحاب ومنخسرش بعض كأصحاب، ولما انفصلنا هو اللي ساعدني أنقل بيت جديد وجاب الشركة اللي بتشيل العفش، وإحنا انفصلنا في رمضان وجه فطر عندي".

وتابعت: "إحنا متفقناش في الحياة اليومية فقررنا إن إحنا بما إننا بنحب بعض، فبلاش نضغط على بعض أو نخسر بعض، وده اللي إحنا عملناه".

واعتبرت "شيحة"، أن ما فعلته هي وطليقها نوع من أنواع التحضر، "خلينا متحضرين ولذاذ ولما نشوف بعض نسلم على بعض ونحضن بعض، لأن الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".