أبرز الوجوه الجديدة على مدارج شهر الموضة لخريف وشتاء 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك هذا الأسبوع، بدأ شهر الموضة لموسم خريف وشتاء 2020 رسميا، وبقدر استمتاعنا بمشاهدة التصاميم على المدارج، فإننا نستمتع أيضا بالتعرف على المواهب الصاعدة التي سنراها على مختلف المنصات طوال شهر الموضة.

هنا أبرز الوجوه الجديدة التي نتوقع رؤيتها على مختلف المدارج خلال شهر الموضة لخريف وشتاء 2020:

ليلى غريس

عارضة أزياء إيرلندية من أصول مصرية، وقد وقعت مؤخرا عقدا مع شركة IMG Models، وقد لفتت الأنظار فعلا حيث تم اختيارها للظهور على غلاف مجلة فوغ في نسختها العربية لشهر ديسمبر الماضي، إلى جانب ظهورها في العديد من الحملات الإعلانية لأشهر المصممين، مثل شارلوت نولز.

هيلدا هليلوفيتش

خطفت العارضة البوسنية الأنظار بعد ظهورها على مدرج ديور لأزياء الهوت كوتور في الشهر الماضي، كما سارت العارضة على مدرج العلامة الفرنسية لمجموعة ربيع وصيف 2020، بالإضافة إلى مصممين آخرين، مثل توجا وروكساندا، وأليكسا تشانغ.

ألفا كلير

انضمت العارضة إلى قائمة أشهر العارضات ذوات الأجسام المنحنية، حيث خطفت الأنظار بعد أن نظرت على غلاف مجلة i-D احتفالا بالذكرى الأربعين لتأسيسها، كما كانت جزءًا من العرض الأخير لخط اللانجوري Savage x Fenty الشهير للنجمة ريهانا.

مدية مورتون

ظهرت العارضة الكندية لأول مرة على غلاف مجلة AnOther، وشوهدت أيضًا على مدرجات أشهر العلامات التجارية أمثال Rokh، سيمون روشا، لانفين، جوناثان أندرسون، جيل ساندر وغيرها.

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صوفيا روبرتس

حققت عارضة الأزياء البريطانية البالغة من العمر 19 عاما نجاحا بارزا في مشوارها بعد مشاركتها في عرض المدرج لعلامة ديور في شهر سبتمبر الماضي، وأحدث عروضها تشمل عرض العلامة الدنماركية سيسيلي باهسن، خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن.

كارولين نيل

هذا الموسم وهو الأول الذي تشارك فيه العارضة كارولين نيل في عروض منصات الموضة، وذلك بعد أن وقعت عقدا مع شركة ويلهيلمينا مودلز في ديسمبر الماضي، وقد ظهرت حتى الآن على مدرج بروينزا سكولر لخريف وشتاء 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك.

ليساندرا بلانكو

نجحت العارضة الدومينيكية في بناء مسيرة مهنية قوية بعد مشاركتها في عروض أشهر العلامات التجارية، مثل برادا ولويفي وسكاي وشانيل في الموسم الماضي، كما شاركت في عرض غاني، خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن المنصرم.

دوهيون كيم

بدأت دوهيون كيم رحلتها من أسابيع الموضة في كوريا الجنوبية قبل أن تخطو خطوة نحو العالمية في هذا الموسم، وتحظى بشهرة واسعة في كوريا، حيث ظهرت على الإصدارات الكورية لأشهر المجلات العالمية مثل W، و Harper's Bazaar، و Marie Claire و GQ.

فوياو لي

سارت العارضة الصينية مؤخرا على مدارج أشهر الماركات الفرنسية، وبالتحديد مدرج شانيل للهوت كوتور، وكذلك ديور ولي نينغ.