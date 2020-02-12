بدل سواريه للمحجبات من أسابيع الموضة العالمية

موضة البدل السواريه كانت إحدى القطع الملهمة التي شاهدناها بـأسابيع الموضة العالمية، والتي جاءت غالبيتها بالطابع المحتشم، الذي تتسم به البدلة بشكل عام.

ولهذا فهي مناسبة بشكل كبير للصبايا المحجبات، وقد اخترناها لك بأكثر من ستايل، من أشهر بيوت الأزياء العالمية، لتعتمديها في مناسباتك وحفلاتك السواريه.

البدلة الفرو من Fendi فيندي

من الموديلات الفخمة والجذابة، البدلة الفرو من دار أزياء فيندي، مع الأكمام الفرو والبليزر الفيلفت، وبنطلون قطيفة واسع، لإطلالة غاية في الترف، تناسب الصبايا اللواتي لا يرضين بالقليل في عالم الموضة.

البدلة مع البنطلون الميتالك من Armani Prive

أعجبنا هذا الموديل من Armani Prive آرماني برايف للبدلة من البنطلون الميتالك اللامع جريء وجذاب، مع البليزر الروز النود، بتنسيق غاية في الأناقة، مناسبة أكثر للصبايا طويلات القامة، خاصة مع الكعب المدبب.

البليزر الكلاسيكي من Chanel

أما صيحة البدل من مجموعة شانيل Chanel، فجاءت بلمسة أكثر كلاسيكية وبسيطة، مع الأزرار الأمامية باللون الأبيض، مع حزام الخصر الرياضي، الذي أضاف لمسة عصرية، نسقي مع حجاب أبيض، وحذاء لاسيما باللون الأحمر، أو درجات النود، إن كنت تميلين أكثر للذوق المخملي.

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البدلة أنيقة باللون الأبيض من Ralph & Russo

أما البدل من وجهة نظر رالف آند روسو، فجاءت بلمسة فخمة مع الأكسسوارات الكلاسيكية، التي كانت على البدلة من الأمام، كهذه البدلة باللون الأبيض، مع بنطلون الـ Slim الطويل مع الجاكيت ذي الأكتاف العريضة، من الممكن أن تنسقيه مع حجاب أبيض، وحذاب مدبب فضي.

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