فساتين سهرة ملونة اختارتها نسرين طافش والأسود أجملها

شاهدنا نسرين طافش مؤخرًا وقد اعتمدت عددًا من الاطلالات الرسمية في فساتين السهرة، في المناسبات الرسمية المتنوعة التي حضرتها وعلى السجادة الحمراء، وقد كانت خياراتها متنوعة بشكل كبير، من ناحية انتقائها للتصميمات والقصات والألوان أيضًا، وبعض هذه الاطلالات بدت أنيقة وناعمة، وبعضها الآخر وقع في فخ البهرجة، وأجمل هذه الاطلالات كانت في فساتين سهرة باللون الأسود، وإليكِ التفاصيل.

نسرين طافش في فستان سهرة من هاني البحيري

شاهدنا نسرين طافش مؤخرًا وقد اعتمدت عددًا من الاطلالات الرسمية في فساتين السهرة، في المناسبات الرسمية المتنوعة التي حضرتها وعلى السجادة الحمراء، وقد كانت خياراتها متنوعة بشكل كبير، من ناحية انتقائها للتصميمات والقصات والألوان أيضًا، وبعض هذه الاطلالات بدت أنيقة وناعمة، وبعضها الآخر وقع في فخ البهرجة، وأجمل هذه الاطلالات كانت في فساتين سهرة باللون الأسود، وإليكِ التفاصيل.



نسرين طافش في فستان سهرة من هاني البحيري

اعتمدت نسرين طافش لإحدى المناسبات فستان سهرة باللون الفوشيا من بادلي ميشكا Badgley Mischka، وبدت هذه الاطلالة أنيقة بشكل عام، حيث إنّ قصة الفستان المحددة الخصر مع ذيل السمكة ناسبتها، وتنسيق المجوهرات بدا موفقًا، لكن كان يفضل لو انها اكتفت بخاتم واحد، لون الفستان ناسبها بالرغم من بياض بشرتها، لا سيما وأنها اعتمدت مكياجًا ناعمًا نسبيًّا.



تألقت نسرين طافش في فستان تول أسود

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إحدى أجمل اطلالات نسرين طافش مؤخرًا وأكثرها تميزًا في الفترة الماضية، كانت في هذه الاطلالة الأنيقة في فستان أسود اختارته من زينة زكي، حيث إنّ قصة الفستان الأوف شولدرز الرائجة جدًّا ناسبتها، وكذلك الكشاكش الناعمة على التنورة بدت أنيقة وغير متكلفة، وتنسيق المجوهرات وشنطة اليد، وتسريحة الشعر الناعمة أكملوا اللوك بطريقة مميزة.

شاهدي اطلالات نسرين طافش في فساتين سهرة بألوان وأشكال مختلفة، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل، واللون الذي بدا الأجمل على نسرين.

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