كيف تقيّمين إطلالات ديانا كرزون في فساتين السهرة

لاحظنا أنّ ديانا كرزون أصبحت مؤخرًا تهتم كثيرًا في اطلالاتها، ولاسيما في فساتين السهرة التي تحرص دائمًا على التنويع فيها، واختيار موديلات مختلفة في كل حفل أو ظهور لها على المسرح، وقد لاحظنا أيضًا أنها ميّالة بشكل عام، لاعتماد التصاميم ذات الطابع المُبهر والمبالغ به من ناحية الأقمشة والألوان أيضًا، وقد اخترنا اليوم مجموعة من أبرز اطلالاتها، لتساعدينا في تقييم أناقة ديانا كرزون في فساتين السهرة.

فستان باللون العنابي اختارته ديانا كرزون لإحدى المناسبات:

في إحدى المناسبات شاهدنا ديانا كرزون وقد اختارت فستان سهرة باللون العنابي الغني، تصميمه بسيط ناعم، لكنّ الموديل بدا غير عصري، من دون أكمام ومحدد الخصر بحزام قماشي، وتنورته منسدلة، وقد أكملت الاطلالة ببعض المجوهرات الماسية. وبشكل عام بدا اللوك غير موفّق.

ديانا كرزون في فستان أسود أوف شولدرز:

إحدى أجمل اطلالات ديانا كرزون وأكثرها أناقة، كانت في فستان باللون الأسود أوف شولدرز، اختارته لإحدى المناسبات على السجادة الحمراء، فتصميم الفستان بدا فاخرًا لكنه ناعم في الوقت ذاته، قد أظهر قوامها بشكل متناسق ونحيف، وأكملت اللوك بمجوهرات باللون الأخضر، أضفت من خلالها لمسات من الحيوية، لكنّ التعليق الوحيد على الحزام، حيث كان يفضل لو أنه بتصميم أكثر نعومة.

اطلالة غير موفقة في فستان باللون الفضي:

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اختارت ديانا كرزون اطلالة لإحدى المناسبات في فستان باللون الفضي الداكن، غير أنّ الاطلالة لم تكن موفقة، فتصميم الفستان مبهرج بقصة الكتف الواحد، وله ذيل طويل، ومطرز بالورود باللون الأسود، لونه لم يناسب ديانا وجعل البشرة تبدو باهتة، وكذلك المكياج الذي اعتمدته لم يكن موفقًا أيضًا.

على ديانا كرزون أن تغيّر أسلوبها في الموضة وتعتمد الاطلالات الناعمة والأنثوية،

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