سيلينا غوميز بإطلالة عصرية من Fendi

تتواجد النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez في نيويورك حالياً لحضور أسبوع نيويورك للموضة.

وقد استغلت النجمة، البالغة من العمر 26 عاماً، تواجدها هناك لتمضية بعض الوقت الجميل بعيداً عن العمل، حيث تناولت الطعام في مطعم مكسيكي هناك ونشرت على صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي أظهرت أناقتها بفستان باللون الأسود.

وقد تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور لها أظهرتها ترتدي حذاء طويلا عصريا من Fendi فندي يبدو وكأنه جوارب، يبلغ ثمنه حوالي 1200 دولار أمريكي.

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