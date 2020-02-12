لا تنتهي موضتها.. ملابس لا يمكن الاستغناء عنها في دولابك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

الموضة في تجدد مستمر، فكل عام تظهر قصات ملابس جديدة، وكذلك تسريحات الشعر، والحقائب والأحذية.

إلا أن بعض قطع الملابس تبقى أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أبدًا من الدولاب، ولا تنتهي موضتها مع الوقت، قد تكمل الإطلالة اليومية، بالإضافة إلى أنها متعددة الاستخدامات.

نستعرض لكم عدد من هذه القطع التي يجب أن تكون موجودة في دولابك بحسب ما أوضح موقع "collegefashion".

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- فستان أسود

احصري على اقتناء فستان أسود قصير يصل طوله إلى الركبة، ارتديه مع كارديجان، أو جاكت أو عقد بسيط لمظهر جذاب.

- كارديجان بالأزرار

يمكنك اختيار كارديجان من الكشمير أو القطن أو الصوف، ويمكنك ارتداؤه مع قميص وبنطلون جينز، وحذاء عالي.

- القميص الأبيض

يفيدك القميص الأبيض في مقابلات العمل، أو حتى تناول عشاء بصحبة أصدقائك المقربون، يمكنك ارتدائه مع جاكت وبنطلون باللون الذي تختاريه، ولا تتقيدي بالجينز.

- الحذاء الباليه

هذه الأحذية مناسبة لمناسبات عديدة، كلاسيك أو كاجوال، ولا تنتهي موضتها مع الوقت.