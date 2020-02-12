8 حيل بسيطة تجعل غرف منزلك أكثر اتساعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يواجه البعض مشكلة ضيق مساحة غرف المنزل، ما يعطي مظهرًا مزدحمًا غير منظمًا، ويجعل الأسرة تشعر بالطاقة السلبية والملل.

لذا نقدم لكم بعض الحيل والطرق التي يمكن أن تجعل غرف منزلك أكثر اتساعا، وفقا لما ذكر موقع " digsdigs ".

- اختيار "اللون الأبيض" للجدران، حيث إن لونًا خفيفًا غير ظاهرًا، ويساعد على إعطاء شعور كبير بالراحة، ويجعل غرفتك تبدو أكبر.

- إخفاء الأشياء غير الضرورية من الغرفة، حيث إنها تشغل حيزًا كبيرًا بلا فائدة.

- ولتوسيع مساحة الغرف، استخدمي الخزانات ذات باب جرار التي توفر كثيرًا من المساحة، وتجعل مظهر الغرفة يبدو مرتبًا وواسعًا.

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- الحرص على عدم الإكثار من وضع الصور والإكسسورات على الحائط، حيث إن هذه الأشياء تجعل الغرف أقل اتساعًا ويمنحها مظهرا سيئًا.

- يفضل اختيار سرير ذو ظهر منخفض، لأن السرائر ذات الظهر العالي تشغل حيزًا كبيرًا من مساحة الغرفة، ما يجعلها ضيقة ومزدحمة.

-يجب الابتعاد عن الأقمشة السميكة التي توضع على النوافذ، لأنها لا تسمح بدخول الشمس إلى الغرفة للتهوية.

- يجب ألا توزع الوسائد والفازات والزهور المجففة في الغرفة بطريقة عشوائية، لأنها تجعل مظهر الغرفة يبدو غير منظمًا، ويمكنك وضعها على الرفوف.

- استخدام الزجاج في غرف المنزل، اشتري ترابيزات التلفاز والقهوة من الزجاج، فهو لا يشغل مساحة في الغرفة ويضفي عليها أناقة.