لا تتبع الموضة.. 8 أخطاء ترتكبها في مظهرك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل سبق لك أن سألت نفسك، كيف يمكن لشخص ما، أن يرتدي مثل هذا؟ وهل فكرت يومًا أنه أحدهم قد يفكر فيك بنفس ما تقول عنهم؟

هناك أخطاء تتعلق بالموضة والأزياء شائعة للغاية قد ترتكبها دون أن تدرك أنك تدمر بذلك أسلوبك الشخصي الذي يعكس شخصيتك.

يقول مصمم الأزياء العالمي رالف لورين وواحد من أيقونات الموضة، إن "الموضة تدور حول شيء يأتي من داخلك، عليك أن تقرر أي أزياء تعبر وتتماشى مع شخصيتك. لا تتبع أبداً اتجاهات الموضة التي لا تناسب جسمك، لأن هذا سيكون أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه فيما يتعلق بأزيائك".

إليك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند ارتداء واختيار الملابس دون أن ندري، وفق ما ذكر موقع "livin ghours":

1. الجينز غير اللائق

أصبح من غير المناسب ارتداء بنطال جينز فضفاض للغاية لإخفاء الدهون أو ضيق للغاية للتفاخر بمنحنياتك، فقد حان الوقت لتتوقف عن فعل ذلك، واختيار ما يناسب جسمك.

2. جوارب على الصنادل

ارتداء الجورب على الصندل لا يبدو أنيقًا إطلاقا؛ فعادةً ما يرتدي الناس الصندل في نزهة مريحة على الشاطئ، حيث يمكنهم الاستمتاع بالماء البارد على أقدامهم دون القلق بشأن تلف أحذيتهم.

3. الأحذية مع السراويل القصيرة

ارتداء الأحذية مع السراويل القصيرة، قد تكون واحدة من تجارب البعض لتبدو مختلفة عن الأخريات، لكن لا يوجد منطق لارتداء الأحذية مع السراويل القصيرة ولا تبدو عصرية مطلقًا.

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4. البنطلون الساقط

إذا كان هناك اتجاه واحد غريب في الموضة لن نكون قادرين على فهمه، فهو هاجس المراهقين وكذلك بعض الشباب الذين يتبعون صحية "البنطلون الساقط" أو السراويل منخفض الخصر.

تكمن المأساة في أن هذه السراويل تكشف عن أشياء خاصة لا تريد أن يراها الجمهور بشكل عام، لقد حان الوقت للتوقف عن تعذيب النساء بمشاهدة بطانة ملابسك الداخلية وسحب سراويلك.

5. سروال فضفاض شبيه بالتنورة

هذه السراويل الفضفاضة الشبيهة بالتنورة هي واحدة من أكثر أفكار الموضة غرابة على الإطلاق.

6. جرافته على تي شيرت بولو أو قميص قصير الأكمام

هل ما زال البعض يرتكب أخطاء ارتداء جرافته على تي شيرت بولو أو قميص قصير الأكمام؟

هل تعتقد أن ارتداء ربطة عنق مع قميص قصير الأكمام أو تي شيرت بولو، يجعلك تبدو منعشًا وعصريًا؟ كلا، لا تجعلك تبدو رائعًا، توقف عن ارتدائها. الآن.

7. كثرة الإكسسوارات

ارتداء الكثيرة من الإكسسوارات تأخذ مظهرك إلى مستوى مختلف تمامًا، لأنه تجعل مظهرك يشبه متجر مستلزمات متنقل، نعم، تجعلك مظهرك سيئ للغاية.

8. القمصان الضيقة للغاية

يرتدي القمصان الضيقة للغاية، بعض الشباب الذين يترددون على الصالة الرياضية لاستعراض عضلاتهم.

حتى لو كان لديك جسد عضلي، يمكن للناس أن تلاحظ ذلك بدون أن ترتدي القمصان التي تلتصق بالجسم، ويمكن ان تجذب من حولك بأسلوبك الفريد في اختيار أزيائك، دون أي حاجة للتباهي بجسدك.