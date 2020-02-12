فيديو.. هدية مميزة من زوج أحلام في عيد ميلادها.. "ما أعرف كيف أجازيك؟"

"ما اعرف كيف أجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لأني ما أقدر أعيش من غيرك"، هكذا علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي، على المفاجأة التي أعدها لها زوجها، مبارك الهاجري، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت الفنانة مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر 3 قوالب من الحلوى، أحدهم على شكل قلب وآخر عليه صورتها، والأخير باللون الوردي.

وتساءلت الفنانة خلال مقطع الفيديو، قائلةً: "ما هذه المفاجآت الذي تقيمها لي؟".

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ونشرت أحلام مقطع فيديو أخر برفقة زوجها، داخل منزلهما بدون ماكياج، برفقة زوجها وهو يحتضنها ويقطع قالب الحلوى، وعلقت قائلةً:"مبارك هو اللي بيقص الكيكة حجي".

لقيت مقاطع الفيديو المصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 100 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها، تعليق الفنانة عبير صبري، حيث قالت:"كل سنه وانتي طيبه ياحبيبتي وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض، وتفاعلت الفنانة لوجين عمران، قائلةً:"العمر كله ان شاء الله بصحة وحب وراحة بال و نجاح،ربي يحفظكم لبعض و يحفظك لكم عيالكم و يسعد قلوبكم دومًا".

وفي سياق آخر، شاركت أحلام مؤخرًا في الموسم الخامس ببرنامج "ذا فويس"، بجانب محمد حماقي، نانسي عجرم، راغب علامة.