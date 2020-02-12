تعرفي على بعض الطرق لترطيب ونعومة الشعر طبيعيًا

القاهرة - لايف ستايل
طرق رائعة تمنح الشعر الرطوبة اللازمة في الصيف و هي كالتالي …
خل التفاح لترطيب ولمعان الشعر
استخدمي خل التفاح في شطف الشعر بعد استخدام الشامبو و ذلك من خلال مزج 3 : 4 ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء. و اشطفي به الشعر في المرة الأخيرة . و تعتبر هذه الخطوة من أفضل الطرق الطبيعية لترطيب الشعر و لمعانه.
البيض و الزبادي للشعر المتطاير والتالف
نقوم بخلط بيضة واحدة مع 4 ملاعق كبيرة من الزبادي وعصير ليمونة طازجة.
يوضع هذا الخليط الناتج على الشعر و اتركيه لمدة 40 دقيقة قبل أن يشطف.
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