تصل لـ30 مليون دولار.. أغلى المجوهرات في حفلات الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

ارتدت النجمة سكارليت جوهانسون، مجوهرات بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، في دورته الـ92 لحفل الذي أقيم على مسرح "دولبي" في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

اعتمدت "جوهانسون" أقراطًا مرصعة بالألماس من FOREVERMARK وسوار من الماس والذهب الأبيض أيضًا، من تصميم المصممة أنيتا كو.

وعلى مدار السنوات الماضية شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار، العديد من المجوهرات البراقة المبهرة للمتابعين، وتراوحت أسعارها من المليون وحتى الثلاثين مليون دولار، كما أوضح موقع "slice.ca".

هيلين ميرين

في حفل الأوسكار 2018 ارتدت هيلين ميرين مجوهرات من الياقوت والألماس، من "هاري وينستون" بمبلغ 3.8 مليون دولار.

أنجلينا جولي

ارتدت أنجلينا جولي، زوجا من أقراط الزمرد عام 2009، بوزن 115 قيراطًا تكلفة 2.5 مليون دولار.

تشارليز ثيرون

تشارليز ثيرون، ارتدت مجوهرات من الألماس مثالية مع فستان "كريستيان ديور"، وذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2013، وبلغت قيمة المجوهرات قيمتها 4.5 مليون دولار، وفي العام 2014، ارتدت عقد من الألماس، بقيمة 800.000 دولار.

آن هاثاوي

ظهرت آن هاثاواي في أوسكار 2011، بقلادة من ألماس "تيفاني "آند كو" بقيمة 10 ملايين دولار ووزن 94 قيراطًا.

نيكول كيدمان

كما ارتدت نيكول كيدمان قلادة من الألماس في جوائز الأوسكار لعام 2008، مصممة خصيصًا من قِبل L’Wren Scott، بلغت قيمتها 7 ملايين دولار.

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جنيفر غارنر

وزيّنت جيفير غارنر في أوسكار 2013، إطلالتها عقد من الألماس بقيمة 2.5 مليون دولار من مجوهرات نيل لين.

كيت وينسليت

عام 2010، ارتدت كيت وينسلت، عقدا من الألماس الأصفر من تصميم "تيفاني آند كو"، بقيمة 2.5 مليون دولار، مع قرط وسوار باللون الأصفر الكناري، بقيمة 975،000 دولار.

إيمى أدمز

ارتدت إيمي آدمز في حفل توزيع أوسكار 2011، مجموعة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون دولار.

غوينيث بالترو

في حفل الأوسكار 2012، ارتدت غوينيث بالترو، سوارًا مرصع بـ 2،368 ماسة، وتبلغ قيمته حوالي مليون دولار.

ساندرا بولوك

كما ارتدت ساندرا بولوك، في أوسكار 2014، أقراط ماسية بقيمة 1.8 مليون دولار وسوارًا بقيمة 6.4 مليون دولار.

جنيفر لورانس

وارتدت جيفير لورانس عقدا من الألماس في حفل أوسكار 2014، بقيمة 2 مليون دولار.

مارجوت روبي

وزيّنت مارجوت روبي، إطلالتها بقلادة قديمة صنعت عام 1938 لصالح دوقة وندسور، تتألف من 150 ماسة و300 قطعة من الياقوت الأزرق، وتبلغ قيمته 1.9 مليون دولار.

كيت بلانشيت

لقد كان سعر هذه القلادة الماسية الفيروزية مرتفعًا جدًا إلى درجة أن مجموعة "تيفاني" لم تنشر التفاصيل للصحافة.

ليدي جاجا

ارتدت ليدي جاجا، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، مجوهرات قرط وعقد بوزن 128 قيراطا، من "تيفاني يلو دايموند" بقيمة 30 مليون دولار.