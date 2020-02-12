"تحول جنسي ووفاة في ظروف غامضة".. قصة "الست كوريا" في ذكرى ميلادها

"الست كوريا، ميس إنشراح"، أسماء حينما تتردد على مسمعك، تتذكر حينها الفنانة حنان الطويل، التي قدمت لونًا كوميديًا انفردت به، حينما ظهرت في فيلم "عسكر في المعسكر"، بأداء الراقصة "كوريا"، التي كانت على علاقة بـ"حسن كولونيا"، الذي قام بدوره الفنان صلاح عبدالله، فهى موظفة الشهر العقاري متقلبة المزاج والعصبية في فيلم "عايز حقي"، وتألقت خلال فيلم "الناظر"، بدور "مس انشراح".

لم يحالف الحظ "حنان"، للعب أدوار البطولة، ولكنها استطاعت بأدوار صغيرة احتلال قلوب الجماهير، وبالرغم من تمتعها بالكوميديا الشديدة إلا أن حياتها لم تكن هادئة ومستقرة، ويتزامن اليوم 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة حنان الطويل.

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ويُقدم هُن، الجانب المآساوي في حياة الفنانة حنان الطويل، وقصتها مع التحول الجنسي، قبل دخولها لعالم السينما بسنوات، خلال السطور التالية.

حياة مليئة بالصراعات والانتقادات، عاشها "طارق"، والذي عُرف لاحقًا باسم "حنان الطويل"، أشهر كوميديانات السينما المصرية، والذي ظل حبيسًا إثر ميوله الأنثوية رغم مظهره الذكوري، ليقرر الخضوع لعملية تحول جنسي، حيث تعرض للتنمر من قبل المجتمع، فقرر عمل رحلات لكثير من الدول العربية حتى يستطيع إجراء عملية التحويل.

من طارق لحنان الطويل.. رفضه المجتمع واحتضنته أسرته

عاد "طارق" بشكل وهيئة واسم جديد، حيث لم يشعر برفض من قبل عائلته، بل كانوا على تعاطف معه، بسبب معرفتهم المعاناة الطويلة في إنكار جسده كرجل.

تسببت نظرات الكثيرين لمعاناة "حنان"، في مرورها باضطرابات نفسية أنهت حياتها، عقب تعرضها لهجوم شديد من المحيطين بها، ما جعل جيرانها يتقدمون ببلاغ للشرطة واحتجازها في مستشفى العباسية للأمراض العقلية، حيث أنهت حياتها داخلها.

رحيل في عمر الـ38 في ظروف غامضة

أثار وفاتها الشائعات والأقاويل، فالبعض قال إنها توفيت إثر أزمة قلبية، وانتشرت روايات أخرى أنها أقدمت على الانتحار، وبعضهم قال إن وفاتها كانت خلال إحدى جلسات الكهرباء، حيث رحلت بشكل مفاجئ عام 2004، عن عمر ناهز الـ38 عامًا.