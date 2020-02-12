منها استخدامها عدة مرات.. أخطاء شائعة في استعمال الكمامات

مع انتشار الفيروسات والأمراض، وخاصة فيروس كورونا الجديد، يبحث كل منا عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة، ويوجد نوعان من الكمامات، الأولى لونها أبيض، والثانية لونها أزرق أو أخضر، وهناك بعض الأخطاء التي نقع فيها عند استخدام الكمامات منها كما ذكرها موقع "uae health".

أخطاء استخدام الكمامات

الماسك الطبي، أو الكمامة، لها لونان، اللون الأزرق من الخارج والأبيض من الداخل، والمنطقة الصلبة التي عند الأنف يكون مكانها الصحيح في متوسط الأنف.

غسل الأيدي قبل استخدام الكمامة وبعدها.

لا يتم استخدام الكمامة عدة مرات، حيث تحمل الميكروبات والفيروسات.

إلقاء الكمامة في القمامة فور إزالتها من على الوجه.

تجنب لمس القناع نفسه، وخاصة من الداخل، عند التخلص منه يجب إزالته من منطقة الأذنين.

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يجب استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة والمكدسة بالزحام، حيث تعتبر بيئة مناسبة لانتشار الأمراض.

ارتداء الكمامة دون الحاجة إليها، قد يزيد من فرص انتقال الجراثيم لحاملها.

أمور يجب توافرها في الكمامات

يجب أن تحتوي الكمامة على فتحات صغيرة تساعد على التنفس بصورة طبيعية.

مراعاة أن تحتوي الكمامة على جزء معدني يساهم في غلق الأنف بشكل جيد للحماية من الجراثيم والفيروسات.

وفي النهاية يجب الحرص على تنظيف اليدين بالصابون والماء، كلما أمكن ذلك، وخاصة بعد أي اتصال مع شخص مريض أو بعد السعال.

وأوصت منظمة الصحة العالمية (WHO)، بنظافة اليدين كوسيلة أكثر فعالية من أقنعة الوجه للحماية من فيروسات الجهاز التنفسي.