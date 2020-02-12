فيديو.. الإفتاء تجيب على حكم رتق غشاء البكارة في الزواج الثاني

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، في فيديو بثته على طريقة "لايف"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لسيدة ثيب تريد أن تتزوج مرة أخرى، وهو يعلم أنها منفصلة وليست بكرا، ولكنها تريد أن تجري عملية ترقيع غشاء البكارة أو إعادة بنائه، متسائلة "هل هذا حرام أم لا؟".

وقالت اللإفتاء في ردها، "الرجل يعلم تماما أنك منفصلة وثيب، لماذا إذن العملية من الأساس، وهي ثيب وليست بكرا"، وأكدت الدار في ردها على أن هذا لا يصح، ولا يجوز.

ويأتي رد الإفتاء رغم أنها تجيز عمليات إعادة بناء غشاء البكارة، وذلك بحسب الفتوى المنشورة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 28 ديسمبر 2003، والتي جاءت ردا على سؤال، "هل يجوز إجراء عملية لإعادة غشاء البكارة؟"، قائلة، "يجوز للفتاة أن تلجأ لرتق غشاء البكارة بالطب درءًا للمفسدة التي تترتب على عدمه، ويجوز أيضًا للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، إلا في حالة واحدة، وهو إن اشتهرت تلك الفتاة بالزنا أو حدّت فيه، فلا يجوز ذلك لانتفاء العلة".