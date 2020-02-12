صور.. لقطات رومانسية لا تفوتك في أوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - صور.. لقطات رومانسية لا تفوقك في أوسكار 2020

كتبت-لمياء يسري:

ظهر عدد من الـ"كابلز" أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، في صورة مبهجة، ما أثار إعجاب الجمهور بشكل كبير، كما أوضح موقع "MTV".

أوسكار اسحق

وظهر الفنان الاسباني أوسكار اسحق، وهو يضع يده على خصر زوجته إليفيرا لين، التي ارتدت فستانًا باللون الاصفر الناعم.

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فينييس

في لحظة رومانسية التقطت عدسات الكاميرات، نظرة كلاودينا سولويسكي صديقة المغني فينييس، وكانت تضع يدها على صدره وبدت في سعادة كبيرة.

سكارلت جوهناسن

أما الفنانة الأمريكية سكارلت جوهانسن بفستانها الفضي الذي خطف الأنظار، فكانت وصديقها كولن لوست، ينظران إلى بعضهما البعض بانسجام ورومانسية

خواكين فينيكس

أما خواكين فينيكس، فشارك فرحته بالفوز مع زوجته التي حرص على احتضانها بطريقة رومانسية، وفي صورة أخرى التقطتها عدسات الكاميرا، جلسا سويًا يضحكان ويتناولان الطعام، وإلى جانبهم درع الأوسكار.