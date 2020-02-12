من انستقرام تسريحات شعر pigtails ترند 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 01:32 مساءً - تنتشر على تطبيق انستقرام تسريحات شعرهي ترند 2020: تسريحةpigtails. هذه التسريحة تعود بنا إلى تسريحات الضفيرة في المدرسة الابتدائية، حيث كنا نمشّط شعرنا عبر تقسيمه لقطعتين صغيرتين. بعض الشخصيات المعروفة، وأيقونات الموضة والنجمات لم يعتمدن تسريحة الضفائر، لكن لا شكّ اعتمدن الربطتين بطريقة بسيطة ناعمة. هذه التسريحات لا تحتاج إلى صالون حلاقة، ويمكن تنفيذها في المنزل بدقائق، وهي تضفي إطلالة حيوية وشبابية، وعلى آخر موضة.

اِنتقينا من انستقرام بعض التسريحات التي ننصحكِ بها:

تسريحة pigtails بالربطتين العاليتين

هايلي بالدوين

التسريحة بسيطة جدًّا، كل ما عليكِ فعله هو تقسيم شعركِ من المنتصف، ورفع الربطتين في أعلى الراس، ثم رشّ السبراي لتثبيت التسريحة. عارضة الأزياء والإعلامية الأميركية هايلي بالدوين (22 عامًا) اعتمدت هذه التسريحة مع مكياج خفيف. هذه التسريحة يمكن اعتمادها لاطلالات يومية كاجوال.

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تسريحة pigtails بالكعكتين

تسربحة ترند في 2020



هذه التسريحة تجعلكِ تعودين إلى فترة مراهقتكِ حرفيًّا، وتذكرنا براقصة الباليه. تقسمين شعركِ إلى نصفين، وتربطيهما على شكل كعكتين عاليتين، واحكمي شدّ الشعر جيدًا قبل الربط. هذه التسريحة ستكون الأشهر والأكثر اعتمادًا هذا الموسم، لأنّها تقيكِ حرارة الطقس في الصيف، بطرييقة أنيقة.

تسريحة pigtails بربطتين من الخلف

كايلي جينير

هذه التسريحة اعتمدتها النجمة كايلي جينير، وفعلًا بدت رائعة عليها. بعد تجربة جينير، الكثير من الفتيات سيعتمدن هذه التسريحة بلا شكّ. تسريحة شبابية ناعمة لإطلالاتكِ الكاجوال والمناسبات حتى.

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تسريحة pigtails الضفائر مع الاكسسوارات

تسريحات شعر مع اكسسوارات

اكسسوارات الشعر تعود بقوّة هذا الموسم بخاصة مع تسريحة pigtails. حاولي إضافة بعض الملاقط والدبابيس في جميع أنحاء الضفائر لإضافة زينة على شعركِ. ننصحكِ باللولو، وحبات الكريستال بعد اعتماد تسريحة الضفيرتين. هذه التسريحة تليق بالشعر الطويل طبعًا كما هو واضح في الصورة.

تسريحة pigtails على شكل قوس

تسريحات ضفائر



تسريحة ناعمة. كلّ ما يتطلّب الأمر هو اثنتين من الضفائر الفرنسية، ثم اربطي الأطراف بربطة مخملية كما في الصورة.

نصائح للمحافظة على ترتيب الضفائر:

تسريحة ضفائر



• سرّحي شعركِ جيدًا قبل تجديل الشعر.

• استخدمي زيت الغرير النقي في تسريحات الشعر المجدول.

• لا تنامي بعد تسريحة الضفائر.

• لا تجدّلي شعركِ وهو رطب، بل انتظري كي يجفّ

• ضعي قبعة على شعركِ إذا اضطريتِ للنوم، فهي ستحمي الضفيرة.