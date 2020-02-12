بسبب الغيرة زوج يحلق شعر زوجته أمام طفلهما.. والمحكمة تسجنه 30 شهرا

رغم أن الغيرة تكثر في مناطق الشرق الأوسط، إلا أن رجلا بولنديا يدعى ماريوس بوروكالو، أقدم على فعل مجنون، حين قام بحلق شعر زوجته، بسبب غيرته من الرجال الآخرين، إلا أن المحكمة عاقبته جراء فعلته.

أمام ابنهما الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، أمسك الزوج البالغ من العمر 39 عاما، برأس زوجته وقام بحلق شعرها، فحكمت عليه محكمة "نورويتش كراون"، في مقاطعة "نورفولك" البريطانية، بالسجن لمدة 30 شهرا، وذلك لاعتدائه على زوجته بوحشية.

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وقالت المحكمة، إن الزوج، الذي يعيش مع زوجته البولندية وطفلهما في منطقة "إيست هارلينج" بمقاطعة "نورفولك" البريطانية، أقدم على هذا الفعل لأنه يريد أن يكون هو المتحكم الوحيد بزوجته، وكي لا ينجذب إليها الرجال، هذا بالإضافة لإدانته بحيازة أسلحة غير مرخصة، وكان الزوجان في نزاع دائم بسبب غيرته الشديدة عليها.

وقالت الشرطة، إن الزوجة قد اقتلع شعرها من رأسها، حيث قال المدعي العام دنكان أودونيل، وصلت الشرطة للمنزل وعثرت على الزوج الذي ألمح بوجود مشكلة ما مع زوجته، بينما كانت الزوجة منهارةً في منزل أحد الجيران، وكانت تبكي ومعها جزءا كبيرا من شعرها المقطوع.

وكانت الزوجة مختبئة خلال الاعتداء عليها، وحاولت أن تصده من الوصول إليها بوضع قطع أثاث خشبية على الباب، وجلست لدى الجيران عند وصول الشرطة، ثم ذهبت إلى بلدها الأصلي بولندا بعدما وصفها زوجها بأنها غير مخلصة، فيما لم يعلق الزوج على الحادث.