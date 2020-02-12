منها الابتعاد عن الملح.. نصائح يجب على مرضى الروماتيزم اتباعها

يعتبر الروماتيزم أو التهاب المفاصل أو الحمى الروماتزمية، من أبرز أمراض الأجواء الباردة والشتاء، وتقدم "هن"، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها من مرضى الروماتيزم، كما ذكرها موقع "health line".

الملح

يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، حيث لا يجوز تناوله بكمية تزيد عن 5 جرامات يومياً، ما يعادل ملعقة شاي تقريباً، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ولهذا ينصح لمرضى الروماتيزم بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة كالبيتزا المجمدة.

الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم

ونظراً لأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.

ومن المعروف أن الروماتيزم يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب أن يخضع المرضى لفحوصات دورية لاكتشاف الإصابة بهذه الأمراض في الوقت المناسب.