يعتبر الروماتيزم أو التهاب المفاصل أو الحمى الروماتزمية، من أبرز أمراض الأجواء الباردة والشتاء، وتقدم "هن"، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها من مرضى الروماتيزم، كما ذكرها موقع "health line".
الملح
يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، حيث لا يجوز تناوله بكمية تزيد عن 5 جرامات يومياً، ما يعادل ملعقة شاي تقريباً، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ولهذا ينصح لمرضى الروماتيزم بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة كالبيتزا المجمدة.
الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم
ونظراً لأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.
ومن المعروف أن الروماتيزم يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب أن يخضع المرضى لفحوصات دورية لاكتشاف الإصابة بهذه الأمراض في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الابتعاد عن الملح.. نصائح يجب على مرضى الروماتيزم اتباعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.