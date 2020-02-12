صور.. أسما شريف منير تغازل زوجها بأغنية مغربية: منقدرش نعيش بلاك

صورة رومانسية وعبارات من الغزل والمدح، عبرت من خلالها الإعلامية أسما شريف منير، عن حبها لزوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، حيث ظهرا الزوجان خلالها بملابس رياضية.

ظهرت "أسما"، خلال الصورة مرتدية بلوفر باللون الأخضر الفاتح، بأكمام، واعتمدت على الماكياج الهادئ البسيط الذي تناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر شفاه باللون البرتقالي.

وأرفقت "أسما"، تعليقًا على الصورة أغنية مغربية رومانسية قالت خلالها،" كنبغيك وكنموت عليك بزاف ومنقدرش نعيش بلاك".

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وكانت تحدثت أسما شريف منير، عن الأزمات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقائها مع لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، قبل أيام.

وقالت "أسما"، إنها تشعر أن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أهلها، متذكرة الهجوم الفظيع الذي تعرضت لها بسبب تعليقها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وأضافت: "أنا بطلع على السوشيال ميديا بطبيعتي جدا ومبفكرش حتى أطلع هعمل إيه واتعلمت إني متكلمش في دين ولا في سياسة"، مشيرة إلى أنها: "متسرعة وتلقائية وتتكلم براحتها".

كنت هحاول الانتحار.. وقلت طب أموت نفسي بسبب اللي حصل

وتابعت: "أنا طلعت واتأسفت والموضوع اتقفل"، لافتة إلى أنها لم تتحمل الهجوم الذي تعرضت له: "كنت بقول لو هما عارفين أنا قاعدة عاملة إزاي دلوقتي لأني مقصدش خالص وقفلت السوشيال ميديا وعيطت لأني لقيت الموضوع كبير عليا قوي، ولو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا إني حقيقي مش هقصد".

واستكملت: "مبقتش فاهمة حاجة وكان موضوع صعب وأنا عيطت، وكنت هحاول الانتحار وقولت طب أموت نفسي لأني حسيت بسواد رهيب، والناس اللي هي قاعدة بتقرر قرارات لبني آدمين وبيقولوا أوقفوا برنامجها وحللوا لها دمها".