بعد نجاح أغنية "أنا عشت عمري"، التي طرحتها الفنانة التونسية لطيفة، منذ أيام، وتحقيقها أكثر من نصف مليون مشاهدة، أعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور، خلال مقطع فيديو، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكشفت خلال المقطع عن مفاجأة حضرتها لجمهورها، قائلةً: "حبايبي أنا فرحانة جدًا إن "أنا عشت عمري" عجبتكم أوي للدرجة دي، أنا عملالكم مفاجأة، اللي هيعملي فيديو حلو يغني فيه الأغنية، هنختاره أنا والتيم بتاعي، بشرط يكونوا عرسان وزفافهم قبل نهاية شهر مايو، المفاجأة هي إني هحضر فرحهم وأغنيلهم".
وتابعت في مقطع الفيديو: "ابعتولي فيديوهات واعملوا ستوري وبوست مع هاشتاج #انا_عشت_عمري، وهختار أجمل فيديو، بحبكم".
أغنية "أنا عشت عمري"، هي إحدى أغنيات ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، توزيع وليد شركي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة لطيفة لجمهورها: هغني في فرح صاحب أجمل فيديو عن "عشت عمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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