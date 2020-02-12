الامارات | السجن لـ«مدعي ربوبية» رفض دفع ثمن تذكرة قطار بألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لـ«مدعي ربوبية» رفض دفع ثمن تذكرة قطار بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ألمانية في مدينة بروزنهايم الألمانية بسجن شاب من أذربيجان ودفع غرامة 1200 يورو، بعد ان ادعى الربوبية ليتهرّب من دفع قيمة تذكرة القطار بين مدينتي ميونخ وفيينا.

وبحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني، ذكر موقع صحيفة «كولنر إكسبرس» أنه أثناء قيام مفتشة تذاكر القطار السريع بين مدينتي ميونخ الألمانية وفيينا النمساوية بسؤال المسافرين عن تذاكر السفر؛ لم يستطع شاب عمره 21 عاماً إظهار تذكرته، ورفض القيام بذلك وأخذ يسبّ الموظفين بعبارات مسيئة.

وبعد استدعاء الشرطة، أشار الشاب إلى أنه «الرب»، وأنه لا يجب عليه أن يشتري بطاقة قطار ولا أن يمتثل لأوامر الشرطة.

وأحالت الشرطة القضية إلى محاكمة عاجلة مدعي الربوبية الذي سيقضي 120 يوماً في السجن لأنه رفض دفع الغرامة.